Kimse beklemiyordu: Altın direniyor! Yeni zirveler yakın mı?

Altın yatırımcısı son dönemde alışılmışın dışında bir piyasa tablosuyla karşı karşıya bulunuyor. Normal şartlarda Amerika Birleşik Devletleri’nde faizlerin yükselmesi, dolar kurunun güçlenmesi ve tahvil getirilerinin artması altın fiyatları üzerinde baskı yaratması gerekirken, geçen hafta bu unsurların tamamı yaşanmasına rağmen altının ons fiyatı haftayı yükselişle kapattı.

Yeni haftanın ilk işlemlerinde satışlar görülse de altın 4 bin 300 doların üzerinde kalmayı başardı.

GRAM ALTINDA 6 BİN 800 TL SINIRI KORUNUYOR

Türkiye'deki yatırımcılar açısından en kritik gösterge olan gram altın, 22 Eylül sabahının ilk saatlerinde yaklaşık 6 bin 830 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dünya gazetesinde yer alan analize göre fiyatların gerileme eğilimine rağmen 6 bin 800 liranın altına inmemesinin temel sebebi, gram altının değerinin yalnızca uluslararası ons fiyatına bağlı olmamasıdır.

Ons altın gerilese dahi dolar/TL kurunun yüksek seyretmesi iç piyasadaki düşüşleri sınırlandırıyor.

BÜYÜK YATIRIMCI ALTINDAN VAZGEÇMİYOR

Altının küresel çapta direnç göstermesinin arkasındaki en büyük etken yatırımcı davranışları olarak öne çıkıyor.

Dünya Altın Konseyi’nin değerlendirmelerine göre, faizlerin yükseldiği ve tahvillerin yüksek getiri sunduğu bir dönemde bile dünyanın farklı bölgelerinde altın fonlarına para girişi devam etti. Bu eğilim yalnızca günlük hareketlerle sınırlı kalmayıp; Ağustos ayında dünyadaki altın fonlarına 18 milyar dolarlık giriş yaşanmasına yol açtı.

Fonların elindeki fiziki altın miktarı bir ayda 121 ton artarak 4 bin 189 tona ulaştı ve tarihi rekor kırdı. Yılın ilk sekiz ayında fon varlıklarındaki net artış 160 tonu bulurken, büyük yatırımcıların varlıklarını korumayı tercih ettiği görüldü.

TÜRKİYE'DE KAZANÇ KORUNUYOR

Türkiye'deki yatırımcı cephesinde ise yıl başında gram altının yaklaşık 5 bin 986 lira olduğu seviye baz alındığında, 100 bin lira ile yaklaşık 16,7 gram altın alınabiliyorken; 6 bin 830 lira seviyelerindeki bugünkü değerle aynı miktardaki altının teorik karşılığı yaklaşık 114 bin liraya ulaşıyor.

Alış-satış makası hariç tutulduğunda, yıl içindeki dalgalanmalara rağmen gram altın yatırımcısının kazancını koruduğu görülüyor. Uzmanlar, ons altındaki zayıflamalara karşın 48 liranın üzerindeki dolar/TL kurunun gram altına "gizli destek" sağladığına dikkat çekiyor.