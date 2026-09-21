Altını olana haberi verdi: Yükselir diye şartları sıraladı

Altın fiyatları yeni haftaya yatay negatif bir seyirle başladı. Piyasalar Ortadoğu'daki sıcak gelişmeleri, petrol piyasasındaki dalgalanmaları ve küresel faiz politikasını izlemeye devam ederken, uzmanlar altının kısa vadede 4 bin 200 ile 4 bin 580 dolar bandında dalgalanabileceğini öngörüyor.

ALTIN HAFTAYA YATAY NEGATİF BAŞLADI

Değerli metaller piyasasında, yatırımcıların Ortadoğu'daki hareketliliği ve çatışmaların enflasyon ile faiz oranları üzerindeki olası yansımalarını tartmasıyla birlikte yeni hafta düşük ivmeyle açıldı. Spot altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 4 bin 361 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kıymetli maden, geride bıraktığımız cuma günü son bir haftanın en yüksek seviyesini test etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) altın vadeli kontratları ise yüzde 0,1 oranında sınırlı bir düşüş kaydederek 4.419,40 dolara geriledi. İç piyasada gram altın ise yeni haftaya 6 bin 834 lira seviyesinden giriş yaptı.

PİYASALARIN ODAĞINDA ORTADOĞU VAR

Altın fiyatlarının izleyeceği rotada Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler belirleyici rol oynamayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile uzlaşmaya varılmaması durumunda ülkenin ekonomik açıdan büyük bir başarısızlık yaşayacağını veya mevcut yönetimin ortadan kaldırılabileceğini dile getirdi. İran ordusu ise olası yeni bir saldırıya en sert şekilde karşılık vereceğini belirterek uyarılarda bulundu. Yaşanan bu gerilimin seyri, enerji maliyetleri ve enflasyon beklentileri üzerinden doğrudan altın piyasası tarafından yakından takip ediliyor.

“ALTININ YÜKSELMESİ İÇİN PETROL VEYA TAHVİL FAİZLERİ DÜŞMELİ”

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın fiyatlarında kalıcı ve anlamlı bir yükseliş trendinin başlaması için petrol fiyatlarında ve tahvil getirilerinde aşağı yönlü bir hareket görülmesi gerektiğini vurguladı. Analist Waterer, piyasaların ana gündem maddesinin jeopolitik riskler, enerji maliyetleri ve tahvil faizleri olduğunu ifade etti. Uzmanın paylaştığı öngörülere göre altın, kısa vadeli süreçte yaklaşık 4 bin 200 ila 4 bin 580 dolar aralığında bir bant hareketi izleyebilir.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan kaynaklı petrol sevkiyatlarının yeniden normalleşebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle gerileme kaydetti.

Diğer taraftan Yemen'deki Husilerin saldırı faaliyetleri devam ederken, bölgedeki tansiyonun daha da tırmanma ihtimaline ilişkin endişeler canlılığını koruyor. Enerji piyasasındaki bu hareketlilik, savaşın küresel enflasyon üzerindeki tetikleyici etkisi ve buna bağlı merkez bankası faiz beklentileri nedeniyle altın yatırımcılarının merceğinde yer alıyor.

YENİ FAİZ ARTIŞI DÖNGÜSÜ GÜNDEMDE

Devam eden İran savaşı kaynaklı enerji fiyatı artışları ve enflasyon baskıları, küresel ekonomide yeni bir faiz artırım dalgası ihtimalini yeniden masaya taşıdı. Dünyanın önde gelen merkez bankalarından bir kısmı faiz oranlarını yukarı çekerken, enflasyonu hedeflenen seviyelere çekmek adına çok daha sert sıkılaşma adımlarına ihtiyaç duyulabileceğine dair sinyaller veriyor.

Japonya Merkez Bankası, cuma günü itibarıyla faiz artıran son büyük merkez bankası konumuna geldi. Bu hamle, aynı hafta içinde Amerikan Merkez Bankası (Fed) ile bir önceki hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıkladığı faiz kararlarının arkasından geldi.

YÜKSELEN FAİZLER ALTININ CAZİBESİNİ AZALTABİLİR

Altın, tarihi süreçte her zaman enflasyon ve ekonomik krizlere karşı en önemli korunma araçlarından biri olarak kabul edilmiştir. Ancak faiz oranlarının küresel ölçekte yükselmesi, yatırımcısına faiz getirisi sunan alternatif varlıkların cazibesini artırarak altın talebi üzerinde baskı yaratabiliyor. Minneapolis Federal Reserve (Fed) Başkanı Neel Kashkari de Amerika ekonomisinin pek çok sektöründe enflasyonist baskıların hâlâ yüksek seyrettiğini dile getirdi. Bu doğrultuda milyonlarca yatırımcı, merkez bankalarının atacağı adımları ve verecekleri mesajları altının gelecekteki yönü açısından yakından takip ediyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altın piyasasındaki yatay seyre karşın diğer kıymetli metallerde yukarı yönlü hareketler dikkati çekti. Spot gümüşün ons fiyatı yüzde 0,8 oranında artış kaydederek 66,76 dolara yükseldi. Endüstriyel ve yatırım amaçlı diğer metallerden platin yüzde 0,2 oranında değer kazanarak 1.804,33 dolara çıkarken, paladyum ise yüzde 0,7'lik artışla 1.311,65 dolara ulaştı. Değerli metaller sepetindeki bu hareketlilik, sermaye sahiplerinin küresel faiz kararlarına ve jeopolitik kırılmalara karşı gösterdiği tepkiyi yansıtmayı sürdürüyor.

ALTINDA KRİTİK BANT

Piyasaların önümüzdeki dönemde odaklanacağı ana başlıklar arasında petrol fiyatlarının seyri, tahvil getirileri, merkez bankalarının para politikası hamleleri ve Ortadoğu'daki savaşın gelişimi yer alacak.

Analist Tim Waterer, kısa vadede altının 4 bin 200 ila 4 bin 580 dolar bandında sıkışabileceğini yineliyor. Değerli madenin bu kanalın hangi tarafına doğru kırılacağı konusunda ise özellikle enerji maliyetleri ve tahvil faizlerindeki değişimler ana belirleyici olacak.