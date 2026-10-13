Katılımevim'in satışında muafiyet açıklaması: Emlak Katılım KAP'a bildirdi

Tasarruf finansman sektörünün önemli oyuncularından Katılımevim’in yönetimini devralmaya hazırlanan kamu sermayeli Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) kritik bir onay aldı.

MUAF TUTULABİLİR

Devirle birlikte küçük hissedarların hisselerini adil fiyattan satma hakkını doğuran "pay alım teklifi" zorunluluğundan muaf tutulabileceğini açıkladı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin yönetim kontrolünü sağlayacak payların satın alınması ve devralınması sürecine dair Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmi bir bildirimde bulundu.

Kamu bankasının tasarruf finansman şirketindeki payları bünyesine katma hamlesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) cephesinden muafiyet sinyali geldi.

SPK'DAN PAY ALIM TEKLİFİ MUAFİYETİ BİLDİRİMİ

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından KAP'a yapılan resmi açıklamada, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elde etmeyi sağlayan payların devralınması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri uyarınca diğer ortaklara pay alım teklifinde bulunma (çağrı) zorunluluğundan muaf tutulabileceğinin kurum tarafından kendilerine iletildiği beyan edildi.

HUKUKİ SÜREÇLER VE İZİNLER DEVAM EDİYOR

Hisse devrine dönük diğer yasal izinler, resmi onaylar ve hukuki prosedürlerin kesintisiz sürdüğünü dile getiren Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. yetkilileri, sürece dair yaşanacak gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmayı sürdüreceğini ifade etti.