Japon şirket piyasayı sarstı: Kârını bir anda 46 kat artırdı

Tokyo merkezli Kioxia Holdings Corp., 2026 mali yılının ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket, nisan-haziran döneminde net karını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 46 kat artırarak 842,17 milyar yene (5,3 milyar dolar) çıkardığını duyurdu.

NET KAR 46 KAT ARTTI

Şirketin bu olağanüstü performansında, veri merkezleri için güçlü bellek çipi satışları ile yapay zeka sektörü kaynaklı artan çip talebi belirleyici oldu. Kioxia, satış gelirlerini de 5 kattan fazla artırarak 1,77 trilyon yene (11,2 milyar dolar) yükseltirken, işletme karında 28 katlık artışla 1,27 trilyon yene (8 milyar dolar) ulaştı.

SATIŞ VE İŞLETME KARINDA REKOR BÜYÜME

Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve dijital cihazlar için bellek çipi üreten şirket, Nisan 2026-Mart 2027'yi kapsayan tüm mali yıl beklentilerini ise açıklamadı.

YAPAY ZEKA TALEBİ BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Kioxia Baş Finans Direktörü Yoshihiko Kawamura, gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Çip) Pazarın büyümesinin erken aşamada olduğuna ve talebin artacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Şirket yetkilisi, sektördeki büyüme potansiyeline duyduğu güveni vurguladı.