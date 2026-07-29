New York borsası karışık seyretti: Çip krizi teknoloji hisselerini vurdu

New York borsasında haftanın ilk işlem gününde endeksler karışık bir görünüm sergiledi. Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,03 artışla 52.747,32 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,21 yükselişle 7.428,78 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 düşüşle 24.876,91 puana geriledi.

BÜYÜK TEKNOLOJİ BİLANÇOLARI BEKLENİYOR

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklayacağı finansal sonuçlar ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalarda temkinli bir hava hakim oldu. Yatırımcılar, özellikle şirketlerin yapay zeka altyapısına yönelik yüksek harcamalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle hareket etti.

ÇİP HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI SÜRDÜ

Yarı iletken sektöründe satış baskısı devam etti. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 8,9, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 8,2 ve Applied Materials'ın hisseleri yüzde 7,8 değer kaybetti. Çip hisselerindeki bu düşüşler, bilançolarını açıklayan bazı şirketlerin hisselerindeki yükselişlerle kısmen dengelenirken, Nasdaq endeksinin negatif kapanmasında etkili oldu. Yatırımcılar, hafta boyunca gelecek veri ve bilançoları yakından takip edecek.

(AA)