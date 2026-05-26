İtalyanlar Çin’i durdurmak için kendi 'Çin Seddi'ni inşa ediyor!

Yıllarca Avrupa otomotiv endüstrisi, büyük markaların bilgi birikimi, kalitesi ve tanınırlığının pazar liderliğini sağlamak için yeterli olduğuna inanıyordu. Ancak elektrikli mobilite, birçok kişinin beklediğinden daha hızlı bir şekilde oyunun kurallarını değiştirdi.

Çinliler, Avrupa pazarına çok kısa sürede giderek daha eksiksiz hale gelen, daha iyi fiyatlara, büyük bataryalara ve zengin donanımlara sahip modellerle girdiler ve piyasa taleplerine uyum sağlama konusunda çılgın bir gelişim hızı yakaladılar.

Brüksel ise gümrük vergileri ve daha sıkı kurallarla karşılık vermeye çalıştı ancak şimdilik durum değişmedi; buna karşılık birçok Çin markası Avrupa'da fabrikalara yatırım yapıyor.

Bu bağlamda, bazı hükümetler rekabet gücünü korumak amacıyla yerli otomotiv endüstrisini güçlendirmeye yönelik girişimlerde bulunuyor.

İTALYA, ÇİNLİ OTOMOTİV DEVLERİNE KARŞI SAVAŞ BOYALARINI SÜRDÜ

Daha yakın tarihli bir örnek ise İtalya'dır ; birkaç gün önce İtalya'ya , otomotiv sektöründe araştırma, geliştirme ve inovasyona yapılan yatırımlar yoluyla tedarik zincirini desteklemek için 1,34 milyar avroluk bir yatırım için "yeşil ışık" yakıldı.

Ayrıca , alıcıları elektrikli araçlara geçmeye teşvik etmek ve İtalya yollarındaki ticari araç filosunu yenilemek için hedefli önlemler planlanmaktadır.

Özellikle, mevcut kaynakların %70'inden fazlası , otomotiv sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına daha uygun yeni bir araç olan araştırma ve geliştirme projelerini kapsayan "inovasyon anlaşmalarına" yönlendirilecektir.

Kalkınma Bakanı Adolfo Urso , Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla mutabakat halinde, bu yatırımın, otomobil üreticilerinin pazar zorluklarına ve Asya rekabetine daha iyi yanıt verebilmek için endüstriyel planlarını gözden geçirdikleri kritik bir dönemde, endüstriyel ve enerji geçişini ele almak üzere yeni mobilite teknolojilerinde araştırma ve inovasyon için güçlü bir ivme oluşturduğunu belirtti.

Urso'ya göre, "Amaç, büyük zorluklarla karşı karşıya olan bir sektörün yararına ek bir çaba göstererek bu geçişi desteklemek ve İtalya'nın Avrupa otomotiv endüstrisinin kalbindeki rolünü güçlendirmektir".