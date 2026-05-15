İstanbul'dan Çeşme'ye aracıyla gitti, otoyol ve köprü ödemelerinin tutarını paylaştı
Ücretli yolların faturası ağır oldu. İstanbul'dan Çeşme'ye giden Youtuber tünel ve otoyollara ödediği parayı açıkladı. Ödenen miktar otobüs biletini de uçak biletini de geride bıraktı.
Arabasıyla İstanbul’dan Çeşme’ye giden YouTuber Hilmi Ünlüer yolda ücretli yollara ödediği tutarları paylaştı.
Ünlüer'in videosunda paylaştığına göre Çeşme'ye gidene kadar ödediği ücretler şu şekilde oldu:
- Avrasya Tüneli: 280 TL
- Çamlıca Gişeleri: 60 TL
- Osmangazi Köprüsü: 995 TL
- Bursa Kuzey Gişeleri: 315 TL
- İzmir Otoyolu: 1.155 TL
- Çeşme Otoyolu: 53 TL
Ünlüer toplamda 2.858 lira yollara geçiş ücreti ödedi.
UÇAK BİLETİ BİLE DAHA UCUZ
Şuan İstanbul'dan İzmir'e gitmek isteyen biri 1200 liraya otobüs bileti bulabiliyor. Uçakla gitmek isteyenler için ise fiyatlar 1.500 liradan başlıyor. Ortalama 2 bin liraya uçak bileti bulunuyor.
YAKIT FİYATI DAHİL DEĞİL
Ancak iktidarın sık sık övündüğü o yolları kullanmak isteyenler en yüksek bileti alıyor. Ünlüer'in hesapladığı sadece geçiş ücreti buna akaryakıt fiyatı da eklenince o yollardan geçmek iyice lüks hale geliyor.
İstanbul - Çeşme arası, yeni otoyol (O-5) üzerinden yaklaşık 565-580 KM civarında.
Bu yolda ortalama bir binek otomobil 100 kilometrede 6 ila 7 litre yakıt tükettiği varsayıldığında harcadığı yakıt miktarı ve ücreti şu şekilde:
Benzinli Araç: Yaklaşık 35-40 litre benzin harcar. Maliyeti 2.250 TL - 2.600 TL arasında
Dizel Araç: Yaklaşık 28-33 litre motorin harcar. Maliyeti 1.900 TL - 2.250 TL arasında
LPG'li Araç: Yaklaşık 45-50 litre LPG harcar (LPG ~33,30 TL). Maliyeti 1.500 TL - 1.700 TL arasında