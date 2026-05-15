İstanbul'dan Çeşme'ye aracıyla gitti, otoyol ve köprü ödemelerinin tutarını paylaştı

Arabasıyla İstanbul’dan Çeşme’ye giden YouTuber Hilmi Ünlüer yolda ücretli yollara ödediği tutarları paylaştı.

Ünlüer'in videosunda paylaştığına göre Çeşme'ye gidene kadar ödediği ücretler şu şekilde oldu:

Avrasya Tüneli: 280 TL

Çamlıca Gişeleri: 60 TL

Osmangazi Köprüsü: 995 TL

Bursa Kuzey Gişeleri: 315 TL

İzmir Otoyolu: 1.155 TL

Çeşme Otoyolu: 53 TL

* Toplam: 2.858 TL

UÇAK BİLETİ BİLE DAHA UCUZ

Şuan İstanbul'dan İzmir'e gitmek isteyen biri 1200 liraya otobüs bileti bulabiliyor. Uçakla gitmek isteyenler için ise fiyatlar 1.500 liradan başlıyor. Ortalama 2 bin liraya uçak bileti bulunuyor.

YAKIT FİYATI DAHİL DEĞİL

Ancak iktidarın sık sık övündüğü o yolları kullanmak isteyenler en yüksek bileti alıyor. Ünlüer'in hesapladığı sadece geçiş ücreti buna akaryakıt fiyatı da eklenince o yollardan geçmek iyice lüks hale geliyor.

İstanbul - Çeşme arası, yeni otoyol (O-5) üzerinden yaklaşık 565-580 KM civarında.

Bu yolda ortalama bir binek otomobil 100 kilometrede 6 ila 7 litre yakıt tükettiği varsayıldığında harcadığı yakıt miktarı ve ücreti şu şekilde:

Benzinli Araç: Yaklaşık 35-40 litre benzin harcar. Maliyeti 2.250 TL - 2.600 TL arasında

Dizel Araç: Yaklaşık 28-33 litre motorin harcar. Maliyeti 1.900 TL - 2.250 TL arasında

LPG'li Araç: Yaklaşık 45-50 litre LPG harcar (LPG ~33,30 TL). Maliyeti 1.500 TL - 1.700 TL arasında