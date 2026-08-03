İstanbul'da yaşayanlar marketlerde en çok bu tarihe bakıyormuş

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından düzenli olarak paylaşılan aylık veri bülteni İstanbul Barometresi'nin yayımlanan son sayısında, temel tüketim maddelerine yönelik güncel eğilimler mercek altına alındı.

Araştırmanın ana tematik konusu “Yeterli ve Kaliteli Gıdaya Erişim” olarak belirlendi. Söz konusu bültende, milyonlarca tüketicinin mutfak harcamalarını yaparken hangi kriterleri baz aldığına dair dikkat çekici rakamlar paylaşıldı.

GÜVENİLİRLİK KRİTERİNDE İLK SIRADA NE VAR?

Araştırma kapsamında İstanbullulara tam olarak “Gıda satın alırken güvenilirlik açısından en çok dikkat ettiğiniz konu nedir?” sorusu yöneltildi. Elde edilen istatistiksel sonuçlara göre, tüketicilerin yüzde 64,9'u gıda alımında ilk olarak son kullanma tarihini kontrol ediyor. Bu temel önceliği, yüzde 18,9'luk oranla markanın güvenilirliği izliyor.

Ürünün görünümü ve kokusunu dikkate alanların oranı yüzde 4,6 seviyesinde kalırken, kalite logoları veya sertifika arayanların oranı sadece yüzde 4,3 olarak kayıtlara geçti. Fiyatının çok da ucuz olmamasını bir güvenilirlik kriteri olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 2,9 şeklinde gerçekleşti.

ALIŞVERİŞİN ADRESİ SÜPERMARKETLER

Bültende yer alan bir diğer önemli veri ise halkın mutfak alışverişlerini nereden yaptığına yönelik oldu.

Tüketicilerin yüzde 81'i günlük ve haftalık gıda ihtiyaçlarını süpermarketlerden karşılarken, taze ürünler için semt pazarlarını tercih edenlerin oranı yüzde 34 seviyesinde ölçüldü.