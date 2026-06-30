İş Bankası Genel Müdürü Aran Şimşek'in programını eleştirdi: Enflasyon hala yüzde 30'larda sanayici sıkıntılı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Stratejik Dönüşüm Merkezi bünyesinde, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla hazırlanan "Değer Odaklı Dijitalleşme ve Büyüme Programı", İş Kuleleri'nde düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için verimlilik, dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme hedefleri taşıyan programın açılışında, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran açıklamalarda bulundu.

KREDİYE ERİŞİM SORUNU VE SIKIŞIK İKİNCİ YARI

Hakan Aran, piyasadaki kredi genişlemesine yönelik ciddi sınırlamalar olduğuna dikkat çekerek, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) finansmana erişimde büyük bir problem yaşadığını dile getirdi. Uygulanan dezenflasyon programının reel sektör üzerindeki baskısının son bir yıllık süreçte giderek şiddetlendiğini aktaran Aran, programın mevcut haliyle devam etmesi durumunda ekonomiyi oldukça sıkışık bir ikinci altı ayın beklediğini ifade etti. Aran, bu zorlu döneme dayanabilen işletmelerin, sürecin sonunda daha güçlü bir konuma ulaşacağını savundu.

İFLASLARA 'SAĞLIKLI ELEME' YORUMU

Ekonomik programın süresinin uzamasıyla birlikte sistemde ayakta kalması gereken firmaların da bu süreçten olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunan Aran, bu noktada dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

CNBC-e'den Emre Eser'in aktardığı göre Aran, piyasada yaşanan batışların sistematik bir krize dönüşmediği müddetçe "sağlıklı bir eleme" olarak görülebileceğini belirtti.

Enflasyonla mücadele programının asıl odak noktasının enflasyonun sürdürülebilir biçimde tek haneli seviyelere indirilmesi olduğunu hatırlatan Aran, bu sürecin sanayiciler ve genel ekonomi açısından oldukça zorlayıcı, "sevimli yanı olmayan" bir süreç olduğunu dile getirdi.

İŞSİZLİĞİN ARTMASI PROGRAMIN 'KARNESİ'

İş Bankası Genel Müdürü, piyasada yaşanan daralmaların aslında uygulanan programın hedefe yaklaştığını gösterdiğini iddia etti. Aran, sanayicilerin şikayet ettiği durumları değiştirmeden şu sözlerle açıkladı:

"Bu programın başarıya ulaşıp ulaşmadığını, yolunda gidip gitmediğini gösteren öncü göstergeler, adeta programın karnesi niteliğindedir. Sanayicinin şikayet ettiği konular; ülke büyümesinin potansiyel büyümenin altında kalması, istihdamda işsizlik oranının artması, ekonomide talebin azalması ve talepte daralma yaşanmasıdır. Aslında bunlar, programın hedefe yaklaştığını ve enflasyonda artık düşüş beklentisinin oluşabileceğini gösteren gelişmelerdir."

Aran ayrıca, yapılan eylemler ile ortaya çıkan sonuçlar arasındaki bağın bazen kurulamadığını ve bu yüzden sonuçların "problem" olarak adlandırıldığını savundu.

ÜÇ YILLIK HEDEF TUTMADI, ENFLASYON YÜZDE 30'LARDA

Enflasyonla mücadele sürecinin bedelinin ağır olduğunu ve sanayicilerin şikayetlerinin temelinde bu sancılı dönüşüm sürecinin yattığını belirten Aran, sanayicilerin programın uzamasının rahatsız olduğunu ifade etti.

Sürecin başlangıcında üç yıllık bir plan yapıldığını hatırlatan Aran, "Enflasyonun üç yılda tek haneye gelmesi hedefleniyordu. Ancak bugün üçüncü yıl dolmuş olmasına rağmen enflasyon hâlâ tek haneye değil, yüzde 30'lar seviyesindedir. Bu durum sanayiciyi, 'Ben buna daha ne kadar katlanacağım? Başka tedbirler olamaz mı?' söylemine yöneltiyor." ifadelerini kullandı.

"PROGRAMIN BİR AN ÖNCE HEDEFE ULAŞMASI GEREKİYOR"

Aran sözlerini şöyle noktaladı:

"Sonuç olarak, enflasyonla mücadele programının bir an evvel hedeflerine ulaşması ve sürdürülebilir büyüme döngüsüne geçilmesi gerekiyor. Bu süreç uzadıkça sıkıntılı alanlardaki sohbetlerimiz ve eleştirilerimiz de artacaktır. Programın bir an önce hedeflerine ulaşmasıyla birlikte söylemler arasındaki ayrılığın ve farklılığın da azalacağını düşünüyorum. Bana göre, tartışmalarda çoğu zaman söylenmeyen kısım da tam olarak budur."