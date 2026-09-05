İnternetten satış yapanlar ve ilan verenler dikkat: GİB hepsini tek tek takip edecek

Türkiye'de internet ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetlere yönelik vergi düzenlemelerinin kapsamı resmen genişletildi.

Yapılan yeni düzenlemeyle yalnızca elektronik ticaret işlemleri değil, internet ile diğer dijital ortamlardaki alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri de vergi güvenliği kapsamına dahil edildi.

Bu kapsamda Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital ortamda ekonomik ve ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve bildirim talep edebilme yetkisine kavuştu.

SOSYAL MEDYA VE İLAN PLATFORMLARI YÜKÜMLÜ OLACAK

Yapılan değişikliklerle birlikte internet siteleri ile sosyal medya platformları üzerinden ilan vererek satış veya kiralama gerçekleştiren kişilere ilişkin bilgilerin GİB'e bildirilmesine imkan sağlandı. Bu doğrultuda sahibinden.com, letgo, Trendyol, Dolap, Instagram ve Facebook gibi platformlar, kendi sistemleri üzerinden yürütülen belirli satış ve kiralama işlemlerine ilişkin bilgileri raporlamakla yükümlü kılınabilecek.

Düzenleme daha önce yalnızca elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarını kapsarken, yeni metinle birlikte erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılar da kapsam dahiline alındı. Böylece doğrudan ürün veya hizmet satışına yönelik elektronik ticaret faaliyetlerinin yanı sıra, internet ve dijital ortamlarda ekonomik ve ticari amaçla yürütülen daha geniş kapsamlı işlemler de vergi güvenliği mekanizmasına bağlandı. GİB, dijital ortamda iktisadi ve ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerden bildirim talep edebilecek; bildirimlerin içeriği, formatı, standardı, verilme süresi ve yöntemi de Başkanlık tarafından belirlenecek.

AYLIK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE RAPORLANACAK BİLGİLER

Yeni düzenleme yalnızca alım satımla sınırlı tutulmayarak kiralama, ilan ve reklam faaliyetlerini de kapsayacak biçimde genişletildi. Bildirim yükümlülüğünün kapsamı iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış ve satış tutarları ile alım, satım, kiralama, ilan ve reklama konu mal ve hizmet türlerine göre belirlenebilecek.

Aracı hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcılardan, başka kişilerin ticari faaliyetlerine ilişkin belirli bilgileri almaları ve muhafaza etmeleri istenebilecek.

Özellikle taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alım, satım veya kiralanmasına yönelik ilanların yayımlanmasına imkan sağlayan yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcıları, bu ilanlar kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri GİB sistemlerine elektronik ortamda bildirmek zorunda olacak.

Söz konusu bildirimler takvim yılının her ayında gerçekleştirilen işlemleri kapsayacak şekilde aylık dönemler halinde yapılacak. Bildirim kapsamında öncelikle hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerinin bildirilmesi öngörülürken; hizmet verilen gerçek veya tüzel kişilerin ad ve soyadı ya da unvan bilgileri ile TCKN, YKN ve VKN gibi mükellefiyet tespitine ilişkin bilgiler de aktarılacak. Platformlar ayrıca taşınır, taşınmaz, mal ve hizmetlerin satış veya kiralanmasına ilişkin yayımlanan ilanların bilgilerini ve ilan kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin verileri de elektronik ortamda GİB'e iletecek. Bu adımlarla birlikte vergi idaresinin dijital ortamda gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlere ilişkin bilgi toplama ve takip mekanizmasının sınırları genişletilmiş oldu.