İnternetiniz kesilirse paranızı geri alabilirsiniz

Milyonlarca tüketici, kalitesiz ve sürekli kesilen internet hizmetine rağmen fahiş 'cayma bedelleri' nedeniyle telekomünikasyon şirketlerine mahkum bırakılıyor.

Ancak altyapı sorunlarını bahane ederek abonesini mağdur eden şirketlerin haksız kazanç kapısına Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal niteliğinde bir karar geldi.

Milyonlarca internet kullanıcısını yakından ilgilendiren kritik bir karar Tüketici Hakem Heyeti'nden çıktı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ikamet eden L.İ. isimli bir tüketici, taahhüt süresi devam ederken bağlantı hızındaki yavaşlık ve sürekli yaşanan kopmalar sebebiyle aldığı internet hizmetini iptal ettirdi.

İptal işlemi sonrasında hizmet sağlayıcı firma, tüketiciden 4 bin 211 liralık cayma bedeli talep etti. Bu fahiş tutarı ödemek zorunda bırakılan ancak kesilen cezanın haksız olduğunu savunan tüketici, parasının iade edilmesi talebiyle İzmir İl Tüketici Hakem Heyetine resmi başvuruda bulundu.

Firmadan istenen savunmada ise şirket topu başka kurumlara attı. Firma, internet hizmetinin farklı bir işletmecinin altyapısı üzerinden verildiğini, altyapı arızalarına doğrudan müdahale haklarının bulunmadığını ileri sürdü. Şirket yönetimi, tüketicinin taahhüt süresi dolmadan aboneliğini iptal etmesi sebebiyle kesilen cayma bedelinin yasal mevzuata tamamen uygun olduğunu iddia etti.

CAYMA BEDELİ HAKKINDA KARAR

Dosyayı inceleyen İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, şikayeti 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un "ayıplı hizmet" hükümleri çerçevesinde değerlendirdi. Heyet, tüketicinin uzun bir süre internet hizmetinden faydalanamadığını tespit ederken; hizmet sağlayıcı firmanın ise sözleşmeye uygun ve kesintisiz bir hizmet sunduğunu kanıtlayacak somut veya teknik hiçbir delil sunamadığına hükmetti.

İnternet hizmetinin tüketicinin makul beklentilerini karşılayamaması sebebiyle "ayıplı hizmet" kategorisinde değerlendirildiği heyet kararında, aynen şu ifadelere yer verildi:

“Tüketicinin hizmetten yararlanamadığına ilişkin beyanlarının, olayın akışı ile uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Bu durum hizmetin, tüketicinin makul beklentisini karşılamadığını ve ayıplı hizmet niteliğinde olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, ayıplı hizmet sunulması halinde tüketicinin sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı bulunduğu, bu durumda taahhüt kapsamında cayma bedeli talep edilemeyeceği açıktır. Bu itibarla, tüketicinin hizmetin gereği gibi sunulmaması nedeniyle aboneliğini haklı nedenle feshettiği, bu nedenle tahakkuk ettirilen 4 bin 211 lira tutarındaki cayma bedelinin hukuka uygun olmadığı ve tüketici talebinin haklı olduğu kanaatine varılmıştır.”

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURMAK ÜCRETSİZ

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan tüketici avukatı, müşterilerin haklı sebeplerinin bulunması durumunda şirketler tarafından talep edilen cayma bedelinin kesinlikle tahsil edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Haksız bedelin tahsil edilmesi durumunda tüketicilerin e-Devlet kapısı üzerinden yasal haklarını arayabileceklerini hatırlatan avukat, Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılacak başvuruların tamamen ücretsiz olduğu bilgisini paylaştı.