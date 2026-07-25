İnternet alışverişinde yeni dönem başlıyor

İnternet alışverişinde yepyeni kuralların devreye alınacağı bir dönem başlıyor. Tüketicilerin internette kol gezen yanıltıcı reklamlardan, veri istismarından ve sahte indirim oyunlarından koruma üzere yeni bir düzenleme uygulamaya konuyor.

1 Ağustos itibarıyla yeni e-ticaret kuralları devreye alınacak.

AA'ya değerlendirmelerde bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" doğrultusunda, 1 Ağustos tarihinden itibaren e-ticaret sektöründe yeni kuralların uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

Çevikoğlu, hayata geçirilecek yeni döneme ilişkin olarak, "Düzenlemeyle e-ticaret sektöründe dijital pazarlama, yapay zeka, sosyal medya etkileyicileri (influencer), indirimli satışlar ve çevresel beyanlar gibi birçok alanda önemli yeni kurallar getirildi." dedi.

Dünya genelinde e-ticaret alanındaki rekabet koşullarının değiştiğine dikkat çeken Çevikoğlu, Türkiye'nin pazardaki rekabet gücünü sürdürebilmesi için mevcut yönetmeliklerin haricinde Elektronik Ticaret Kanunu'nun da acilen güncellenmesi gerektiğini aktardı. Tüketicilerin çevrim içi hareketlerinin ve kişisel verilerinin analiz edilerek belirli kişilere veya gruplara özel reklam içeriklerinin sunulduğu "hedefli reklamcılık" uygulamalarına yönelik de yeni düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARINA YENİ KURALLAR

Tüketicilere çeşitli indirimler veya avantajlar sunan kampanyaların reklamları, yeni dönemle birlikte artık doğrudan indirimli satış reklamlarının kurallarına tabi olacak. Alınan kararların detaylarını paylaşan Çevikoğlu, şöyle devam etti:

"Böylece tüketicilerin kampanyaların kapsamı ve sağlanan avantajlar konusunda daha açık ve doğru şekilde bilgilendirilmesi amaçlanıyor. İndirimli satış reklamlarında, indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Aynı zamanda, sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında, herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, söz konusu paylaşımlarda açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde 'reklam' veya 'tanıtım' ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Söz konusu düzenlemelerin, dijital reklamcılık alanında şeffaflığın artırılmasına, tüketicilerin korunmasına ve sektörde adil rekabetin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

FALCI VE YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA YASAK

Yeni düzenlemeler çerçevesinde; astrolog, falcı, medyum ve benzeri kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin reklamlarına yönelik yasakların kapsamı genişletildi. Yasa dışı kumar, bahis ve şans oyunları da tamamen bu yasak çemberine dahil edilerek tüketicilerin söz konusu içeriklere karşı daha etkin korunmasının sağlanacağı belirtildi.

YAPAY ZEKA AYRIMI ANLAŞILIR OLACAK

Tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliğini istismar eden, haksız rekabete zemin hazırlayan yanıltıcı ticari uygulamalara karşı yaygın denetimlerin sürdüğünün altını çizen Çevikoğlu, "Tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde değerlendirmeler doğrudan yayımlanacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca yapay zeka teknolojileriyle oluşturulan reklamlara da kısıtlama getirildi. Yeni kurallara göre, reklamlarda yapay zeka kullanılarak insandan ayırt edilmesi imkansız olan dijital karakterlere yer verilmesi durumunda; bu kurgunun açık, net ve ayırt edilebilir bir şekilde belirtilmesi zorunlu kılındı.