İller Bankası'nın sermeyesinde yüzde yüzün üzerinde artış yapıldı

İller Bankası Anonim Şirketi'nin (İLBANK) sermayesi yüzde 108,33 artışla 250 milyar Türk lirasına yükseltildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan kararda, "İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 250 milyar Türk lirasına çıkarılmasına, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İLLER BANKASININ İŞLEVİ

İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK) il özel idareleri ile belediyelerin ortaklığından oluşuyor. Yerel yönetimlerin altyapı, üstyapı, imar ve kentsel dönüşüm projelerine finansman temin etmek, teknik danışmanlık hizmeti sunmak ve il özel idareleri ile belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların dağıtımını yürütmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

BÜTÇESİ 120 MİLYAR LİRAYDI

En son Kasım 2024'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sermayesi 120 milyar Türk lirasına çıkarılmış olan İller Bankası Anonim Şirketi, son kararla birlikte sermaye tavanını 250 milyar Türk lirası seviyesine taşımış oldu.