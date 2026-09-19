Güneş panellerine yeni rakip: Düşük maliyet ve yüksek verim vaat eden şamandıralar

Güneş enerjisini standart fotovoltaik panellerden tamamen farklı bir yöntemle elektriğe dönüştürmeyi hedefleyen yüzer termal şamandıra teknolojisi, yüksek verimlilik ve düşük maliyet iddialarıyla dikkat çekiyor.

SU ÜSTÜNDE 600 DERECELİK GÜÇ

Sistem, Güneş ışınlarını özel merceklerle odaklayarak belirli bir noktayı 500-600 °C gibi yüksek sıcaklıklara ulaştırırken, cihazın suyla temas eden alt kısmını yaklaşık 50 °C seviyesinde tutma prensibine dayanıyor. Meydana gelen bu yüksek sıcaklık farkı, termokupl adı verilen özel malzemeleri Harekete geçirerek Seebeck etkisi sayesinde ısı enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Teorik olarak fizikte bilinen termoelektrik prensiplere dayanan bu yöntem, suyun doğal soğutucu gücünden yararlanarak sistemin verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Cihazların su yüzeyinde yüzmesi sayesinde kara alanları işgal edilmiyor, tarım arazileri korunuyor ve baraj veya göllerdeki su buharlaşması azaltılabiliyor. Şirket verilerine göre deneysel aşamada metrekare başına 670 W gibi yüksek bir enerji yoğunluğuna ulaşan teknolojinin watt başına tahmini maliyeti 0,55 euro, yatırım geri ödeme süresi ise 3,18 yıl olarak hesaplanıyor.

GELECEĞİN ENERJİ TEKNOLOJİSİ Mİ, ABARTILI BİR PAZARLAMA MI?

Bununla birlikte metinde yer alan verilerin ve ticari iddiaların temkinli değerlendirilmesi gerekiyor. Termoelektrik malzemelerin dönüşüm verimliliği tarihsel olarak standart Güneş panellerinin gerisinde kalabildiği gibi, yüksek yoğunlaşma sağlayan merceklerin gün boyu güneşi takip etmesi için gereken mekanik aksamlar işletme maliyetlerini artırabiliyor. Açıklanan düşük maliyet ve hızlı geri ödeme süreleri henüz saha testleri devam eden bir girişimin iyimser tahminlerini yansıtırken, üretimde kullanılan yarı ileitken malzemeler ve metaller nedeniyle bu teknolojinin madencilik ihtiyacını tamamen ortadan kalkması fiziken mümkün görünmüyor. Singapur'daki ilave ünite testleri ve Asya, Orta Doğu ile Avrupa'ya yayılma hedefleri, teknolojinin ticari olarak ne kadar uygulanabilir olduğunu önümüzdeki yıllarda gösterecek.