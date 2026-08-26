Gün içinde yükselmişti: Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı geriledi.

Altın piyasasında gün içinde en düşük 7 milyon 117 bin 100 lira, en yüksek ise 7 milyon 156 bin 999 lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 7 milyon 121 bin 200 liradan tamamladı.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 150 bin 500 lira seviyesinde kapatmıştı.

ALTINDA 4,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 551 milyon 2 bin 564,83 lira, işlem miktarı ise 637,80 kilogram oldu. Altında toplam 97 işlem gerçekleştirildi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 554 milyon 281 bin 749,49 lira olarak kaydedildi.

Altın piyasasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Uğuras Kıymetli Madenler oldu.



STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 7.150.500,00 4.632,00

En Düşük 7.117.100,00 4.600,00

En Yüksek 7.156.999,00 4.632,80

Kapanış 7.121.200,00 4.613,00

Ağırlıklı Ortalama 7.140.695,59 4.615,96



Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.551.002.564,83

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 637,80

Toplam İşlem Adedi 97

(AA)