Altın zirveden sert düştü ama piyasalar nefesini tuttu ABD'den gelecek veriyi bekliyor

Altın fiyatları, önceki seansta üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından çarşamba günü aşağı yönlü bir seyir izlemeye başladı. Küresel piyasalar, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasının geleceğine dair yön tayin edecek olan ABD enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

ONS ALTIN 4.643 DOLARA ÇEKİLDİ

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 oranında düşüş kaydederek 4.642,74 dolara gerilerken, ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,1 artışla 4.700,70 dolar seviyesine çıktı.

Sarı metal, ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil geri alım programını genişleteceğini duyurmasının ardından geçen hafta kaydettiği güçlü tırmanışla birlikte salı günü mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

PCE ENFLASYONU VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Piyasaların odak noktasında bugün ABD’nin temmuz ayına ilişkin Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi bulunuyor. Fed’in yakından izlediği bu temel enflasyon göstergesinin, bankanın para politikası beklentileri üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh’ın cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yapacağı açıklamaları bekliyor.

Exness Finansal Piyasalar Stratejisti Wael Makarem, beklenenden gelen düşük bir enflasyon verisinin ve Warsh’tan verilecek güvercin ya da dengeli mesajların altın açısından en olumlu senaryoyu oluşturacağını belirtti. Makarem, bu tablonun reel faizlerin düşeceği beklentilerini güçlendireceğini ve getiri sunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltacağını ifade etti. Öte yandan, ABD’nin mali sürdürülebilirliğine duyulan güvenin yeniden sarsılmasının da altın piyasasını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

ABD’de yakın dönemde açıklanan veriler Fed’in faiz kararlarına ilişkin beklentileri şekillendiriyor. Ayın başında tarım dışı istihdam verisinin beklenmedik oranda gerilemesi ve tüketici enflasyonunun tahminlerle uyumlu gelmesi, eylül ayında faiz artırımı ihtimallerini zayıflatmıştı. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in gelecek ay faizleri sabit bırakacağına yüzde 61,6 oranında ihtimal tanıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE TEKNİK SEVİYELER

Jeopolitik cephede ise İran’ın Umman ile Hürmüz Boğazı’nın yönetilmesine yönelik görüşmeleri yeniden başlattığını açıklaması petrol fiyatlarında gerilemeye yol açtı. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin İran savaşının yarattığı enerji şokunu beklentilerden daha iyi atlattığını kaydederken, bazı ülkelerde mali koşulların bozulduğuna dair kaygılarını dile getirdi.

Reuters teknik analisti Wang Tao, spot altının 4.681 dolar seviyesindeki direnç noktasını yeniden test edebileceğini bildirdi. Bu eşiğin aşılması durumunda altının 4.707 ile 4.743 dolar aralığına doğru tırmanış potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor. Diğer değerli metallerde ise hareketlilik sürüyor; spot gümüş yüzde 0,9 artışla 69,26 dolara, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.865,09 dolara ve paladyum yüzde 1,3 artışla 1.343,75 dolara çıktı.