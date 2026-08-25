Altın için yeni rekor tahmini geldi! Dev banka kayıtsız kalamadı, değiştirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) tahvil piyasasına yönelik beklenmedik müdahalesi, dolardaki zayıflama beklentileri ve mali politikalara ilişkin endişeler altın fiyatlarındaki yükseliş hareketini hızlandırdı.

Değerli metalin üç aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıkmasının ardından uluslararası finans kuruluşu Citi de altın tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Banka, kısa vadede yükseliş trendinin sürebileceğine işaret ederken daha uzun vadeli beklentisini koruduğunu açıkladı.

ÜÇ AYLIK HEDEF YÜKSELTİLDİ

Altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazanmasıyla birlikte küresel bankalar değerli metale ilişkin öngörülerini güncellemeyi sürdürüyor. Citi, ons altın için kısa vadeli beklentisini yukarı çekerken daha uzun vadeli hedefinde değişikliğe gitmedi.

Banka, altının gelecek 0-3 aylık döneme ilişkin fiyat hedefini ons başına 4 bin 800 dolara yükseltti. Buna karşılık kurum, 6-12 aylık süreç için belirlediği 5 bin dolarlık tahminini ise korudu.

Ons altının 4 bin 800 doları bulması halinde gram altın da 7 bin 484 lira olacaktır, doların yükselmesini göz önünde bulundurursak 3 ay sonrası için bu daha fazla yükseliş anlamına geliyor.

Daha önce yayımlanan değerlendirmelerde ons altının yılın son çeyreğinde 4 bin 500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngören kurum, son revizyonla birlikte kısa vadeli beklentisini de bu seviyenin üzerine taşıdı.

TAHVİL PİYASASINA MÜDAHALE RALLİYİ GÜÇLENDİRDİ

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, ABD'nin maliye politikasına yönelik endişeler ve dolardaki zayıflama beklentileriyle desteklenirken; fiyatların şekillenmesinde ABD Hazine Bakanlığının tahvil piyasasına yönelik beklenmedik müdahalesi belirleyici oldu. ABD Hazinesinin uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik geri alımları artırması, altındaki ralliyi güçlendirdi. Bu gelişmenin etkisiyle ons fiyatı geçen hafta yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

MAYISTAN BERİ EN YÜKSEK GÜN İÇİ SEVİYESİ

Sabah saatlerinde yüzde 1'e yaklaşan günlük değer kazancıyla 4 bin 700 dolar civarına yükselen ons altın, mayıs ortasından bu yana en yüksek gün içi seviyesini gördü. Değerli metal yaşanan bu zirvenin ardından kazançlarının bir bölümünü geri verdi.