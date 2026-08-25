Altın 3 ayın zirvesini gördü! Uzmanlar uyarıyor: Bir anda uçacak

Altın piyasasında gün içerisinde son üç ayın en yüksek seviyeleri test edildikten sonra kar satışları devreye girdi ve fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Yatırımcıların tüm dikkatleri ABD’nin açıklayacağı enflasyon verilerine ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole sempozyumundaki açıklamalarına odaklanmış durumda. Piyasa aktörleri ons altının 4.900 ila 5.000 dolar direncini test edip etmeyeceğini yakından izliyor.

FED SİNYALİ VERMİYOR ALTIN YÜKSELİYOR

TD Securities analistleri, Fed’in yükselen enflasyonla mücadele etmeye kararlı olduğuna dair net bir sinyal vermemesinin, dolardaki değer kaybı endişelerini artırarak önümüzdeki haftalarda altını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Bununla birlikte, altın enflasyona karşı geleneksel bir korunma aracı olsa da yüksek faiz oranları getiri sunmayan bu değerli metalin cazibesini zayıflatabiliyor.

ALTIN İÇİN 5 BİN 350 DOLAR TAHMİNİ

TD Securities, ons altın için 5.350 dolarlık hedef fiyatını korurken, kısa vadede enerji ve petrol fiyatlarının tırmanmasıyla faizlerin de yukarı yönlü baskı altında kalabileceği riskine dikkat çekti.

Piyasalarda altının yeni zirvelere ulaşabilmesi için Fed’in faiz politikasına dair vereceği mesajlar hayati önem taşıyor.

ÜÇ AYIN ZİRVESİNDEN GERİ ÇEKİLME VE HEDEF BÖLGE

Küresel piyasalarda spot altının ons fiyatı yüzde 0,2 oranında düşüş kaydederek 4.640,39 dolar seviyesine gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri 4.696 dolar bandında yatay bir seyir izledi.

IG Markets analisti Tony Sycamore, altında görülen bu geri çekilmelerin alıcılar tarafından desteklenmesini beklediklerini dile getirdi. Sycamore, piyasa katılımcılarının altının bir sonraki kritik direnç bölgesi olan 4.900-5.000 dolar seviyelerine doğru ilerlemesini beklediğini vurguladı.

KRİTİK ABD ENFLASYON VERİSİ VE WARSH'IN MESAJLARI

Haftanın en önemli ekonomik veri ajandasında ABD’nin kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi yer alıyor. Fed’in en önemli enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı PCE verisinin çarşamba günü kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Söz konusu verinin, Fed’in para politikası adımlarına dair beklentileri ve altın fiyatlarının yönünü doğrudan etkilemesi öngörülüyor. Öte yandan yatırımcılar, ABD tahvil getirilerindeki son dönemde yaşanan tırmanışı da yakından takip ediyor.

Piyasalarda gözler ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bu hafta Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu’nda yapacağı ilk konuşmaya çevrilmiş durumda. Warsh’ın yapacağı değerlendirmelerin, yükselen tahvil getirileri ve Fed’in para politikasının geleceği açısından yönlendirici olması bekleniyor. Piyasa aktörleri, Warsh’ın siyasi otoriteden bağımsız bir duruş sergileyeceğine dair güven verip vermeyeceğini de titizlikle izliyor.

LİKİDİTE OPERASYONLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarındaki genel yükseliş eğiliminin arkasında, ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil ve bonolara yönelik likidite destekli geri alım operasyonlarının büyüklüğünü iki katına çıkaracağını duyurması da etkili oluyor. Bu karar, yatırımcı cephesinde ABD dolarının değer kaybedebileceği yönündeki endişeleri tırmandırdı.

Diğer yandan jeopolitik cephedeki gelişmeler de yakından izleniyor. İran, ABD’nin ekonomik yaptırımları genişletme kararına karşılık vereceğini duyururken, Washington yönetimi yeni yaptırımların Tahran’ın ekonomik kaynaklarını tamamen kısıtlamasını hedefliyor. Ortadoğu’daki gerilimin tırmanması durumunda güvenli liman talebinin altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıması bekleniyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SERT DÜŞÜŞ

Altında yaşanan sınırlı geri çekilme, diğer kıymetli metallerde çok daha belirgin kayıplara yol açtı. Spot gümüş yüzde 1,3 oranında düşüşle 68,01 dolara, platin yüzde 1,2 kayıpla 1.853,85 dolara gerilerken; paladyum fiyatları ise yaklaşık yüzde 1 oranında gerileyerek 1.345,26 dolar seviyesine indi. Piyasaların bundan sonraki yönünde ABD’nin PCE verisi, Fed Başkanı Warsh’ın Jackson Hole mesajları, tahvil faizleri ve jeopolitik gelişmeler belirleyici temel etkenler olacak.