Altın almak için evini satmıştı: Şimdi ne kadar parası var? Hesap belli oldu

ABD ile İran arasındaki gerilim ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarında hareketliliğe neden olurken, birikimlerini korumak amacıyla varlıklarını elden çıkaranların karşılaştığı ekonomik gerçekler dikkat çekiyor. Evini satarak tüm sermayesini altına yatıran bir kişinin mali tablosu, piyasalardaki riskleri ve barınma krizinin faturasını gözler önüne serdi.

"4 EV ALACAĞIMA İNANIYORUM"

Süreçle ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda risk aldığını belirten yatırımcı, "Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Evini satan bu kişinin işlem yaptığı 27 Mart 2026 tarihinde 1 kilogram altının bedeli 6,5 milyon lira seviyesindeydi. Bu tutarla 1 kilogram altın satın alınmıştı.

KİRA VE TAŞINMA MASRAFLARI KARI ERİTTİ

4 kişilik bir ailenin yaşayacağı kiralık evlerin ortalama aylık bedeli 45 bin lira seviyelerinde bulunuyor.

Evini satıp kiraya çıkan bu kişinin 5 aydır kirada olduğu hesaba katıldığında, yalnızca kira için 225 bin lira ödeme yapıldı. NTV'nin hesabına göre emlakçı vasıtasıyla tutulan ev için 45 bin lira komisyon ve bir kira bedeli olan 45 bin lira depozito eklendiğinde bu tutar 315 bin liraya ulaşıyor.

Taşınma masrafları ve temel giderler de hesaba dahil edildiğinde ilave olarak 100 bin lira harcama yapılıyor. Böylece kiraya çıkmak için toplamda 415 bin lira masraf edilmiş oluyor.

NE KADAR KAR ETTİ?

Şu sıralar 1 kilogram altının piyasa fiyatı 7 milyon 200 bin lira seviyesinde seyrediyor. Mart ayında 6,5 milyon liraya alınan 1 kilo altın 700 bin lira nominal kar sağlarken; kira, depozito, emlakçı komisyonu ve taşınma giderleri olarak yapılan 415 bin liralık masraf düşüldüğünde elde kalan net kar 285 bin lira oluyor.

4 EV İÇİN NE KADAR ARTIŞ GEREKİYOR?

Mevcut durumda 1 kilo altın 7,2 milyon lira ederken, 4 evin toplam değeri yaklaşık 29 milyon lirayı buluyor. Başka bir deyişle, 1 gram altının 29 bin lira seviyesine ulaşması gerekiyor. Bu da yüzdesel olarak yüzde 302'lik devasa bir artışın gerçekleşmesini zorunlu kılıyor.

Öte yandan, gram altın fiyatları 2024 yılının ağustos ayında 2 bin 790 lira seviyelerindeydi. Bugünkü fiyatlarla kıyaslandığında yüzde 157 oranında bir artış sağlanmış durumda. 4 ev hedefine ulaşılabilmesi için gereken yüzde 300'lük yükselişin gerçekleşmesi için altının önünde uzun bir yol olduğu görülüyor.