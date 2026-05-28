Google çalışanı gözaltına alındı: Bahis oynadı, milyon dolarla yakalandı

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Google, Silikon Vadisi'nde eşine az rastlanır bir "içeriden bilgi sızdırma" ve usulsüz kazanç skandalıyla sarsıldı. ABD'de bir Google mühendisinin, pozisyonu gereği erken erişim hakkına sahip olduğu şirket içi gizli ve ticari bilgileri kullanarak, küresel ölçekte popüler olan merkezsiz tahmin ve bahis platformu "Polymarket" üzerinden işlemler yaptığı ortaya çıktı.

Çalışan federal savcılık tarafından yürütülen gizli soruşturmanın ardından gözaltına alındı. Çalışanın, bu yolla haksız yere milyon dolarlık kazanç elde ettiği belgelendi. Google yönetimi, sızıntıyı doğrulayarak çalışanın ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

"INSIDER TRADING" YAPARAK 1,2 MİLYON DOLAR VURDU

BBC’nin ABD adli kaynaklarına dayandırdığı özel haberine göre, New York Güney Bölgesi Savcılığı skandala ilişkin resmi bir basın açıklaması yayımladı. Savcılık, yürütülen teknik ve mali takip neticesinde gözaltına alınan Google çalışanı Michele Spagnuolo hakkında, kurumsal gizliliği ihlal etmek ve "içeriden öğrenenlerin ticareti" (insider trading) yöntemini bahis platformuna uyarlamak suçlarından federal dava açıldığını kaydetti.

İddianameye yansıyan detaylara göre Spagnuolo, Google bünyesindeki üst düzey pozisyonu ve veri tabanlarına erişim yetkisi sayesinde, kamuoyuna henüz açıklanmamış şirket kararlarına, teknolojik gelişmelere ve sektörel verilere erkenden ulaştı. Bu kritik ticari sırları yapay zeka ve teknoloji odaklı tahminlerin yürütüldüğü kripto tabanlı Polymarket platformunda bahse dönüştüren şüpheli, nokta atışı tahminlerle kısa sürede yaklaşık 1,2 milyon dolar (yaklaşık 40 milyon TL) haksız kazanç elde etti.

GOOGLE JET HIZIYLA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Skandalın adli makamlarca tescillenmesinin ardından teknoloji devi Google'dan da resmi bir kurumsal açıklama geldi. Google sözcülüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, şirket içi veri güvenliği ve etik kurallarının en hassas oldukları kırmızı çizgi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Hangi amaçla olursa olsun, gizli şirket bilgilerinin ticari veya şahsi bahis/tahmin amacıyla kullanılmasının şirket politikalarını net bir şekilde ihlal ettiği" belirtilerek, Michele Spagnuolo isimli çalışanın tüm yetkilerinin elinden alınarak jet hızıyla görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

POLYMARKET VE SİLİKON VADİSİ MERCEK ALTINDA

Kripto para tabanlı işleyişiyle bilinen ve küresel olaylar, seçimler ile şirket kararları üzerine bahis oynatılmasına izin veren Polymarket platformu, bu gelişmeyle birlikte ABD'li regülatörlerin ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) yeniden radarına girdi. Hukukçular, teknoloji şirketlerindeki gizli bilgilerin finansal borsaların ardından artık kripto bahis sitelerinde de spekülasyon malzemesi yapılmaya başlandığına dikkat çekerek, bu durumun siber güvenlik ve kurumsal casusluk davalarında yeni bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyor. Federal mahkemeye sevk edilen Spagnuolo'nun yargılanma sürecinin tutuklu olarak devam edeceği bildirildi.