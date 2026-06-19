Getir'in en kilit kolları resmen satılıyor: Küresel dev yeni sahibi oldu

Rekabet Kurulu, piyasadaki tekelleşme risklerini gölgede bırakan 500 milyon dolarlık yatırım taahhüdü karşılığında bu büyük satış işlemine vize verdi.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulan bilgilere göre; sektördeki dengeleri değiştirecek devir işlemine onay çıktı.

ÇEVRİM İÇİ YEMEK VE MARKET SİPARİŞİ UBER'İN KONTROLÜNE GEÇTİ

Yapılan resmi açıklamaya göre Rekabet Kurulu, Getir Perakende Lojistik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren iki temel hizmet alanının el değiştirmesine izin verdi.

Gerçekleşen anlaşmayla birlikte, çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri ile çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı iş kollarının yegane kontrolü Uber Technologies Inc. çatısı altına girmiş oldu. Söz konusu bu devir işlemi, satın alan firmanın masaya koyduğu belirli şartları içeren bir taahhüt paketi çerçevesinde kabul gördü.

ONAYIN ŞARTI: 500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM TAAHHÜDÜ

Kurulun verdiği onayın temel gerekçesi olarak, Uber Technologies Inc. firmasının Türkiye'ye yapmayı taahhüt ettiği devasa fon girişi gösterildi. Tarafların uzlaştığı taahhüt paketi doğrultusunda, şirketin ülkeye 500 milyon dolarlık yatırım yapması zorunlu kılındı.

Bu büyük sermaye girişinin; Türkiye'deki yüksek nitelikli istihdam piyasasını desteklemesi, yerel mühendislik kabiliyetlerini kuvvetlendirmesi ve ülkenin dijital ile teknolojik altyapısının gelişimine pozitif yönde katkı sağlaması öngörülüyor.

Sektörü doğrudan etkileyecek olan bu kararın tüm teknik detaylarını ve hukuki dayanaklarını içeren gerekçeli kararın, ilerleyen günlerde Kurumun internet sitesi üzerinden erişime açılacağı bildirildi.