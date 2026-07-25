Gençler hep onunla evini dizdi: Ünlü mobilya devi satılıyor

Türkiye pazarının en büyük mobilya ve ev eşyası platformları arasında yer alan Vivense, Re-Pie Portföy tarafından bünyeye katılıyor. Rekabet Kurumu'nun vereceği resmi onayların ve yasal anlaşmaların nihayete ermesiyle beraber, 2013 senesinde faaliyetlerine başlayan firma üçüncü defa el değiştirmiş olacak.

Son dönemde gerçekleştirdiği stratejik satın alma işlemleriyle öne çıkan Re-Pie Portföy Yönetimi, rotasını bu işlemle mobilya sektörüne çevirmiş oldu.

130 MİLYON DOLARLIK FON YATIRIMI

Kemal Erol'un kurucusu olduğu Vivense, ilk büyük çaplı mülkiyet değişimini 2020 senesinde gerçekleştirmişti. O dönemde, tanınmış Türk yatırım fonu Actera, Lüksemburg merkezli Sahara Holdings S.a.r.l unvanlı fon üzerinden mobilya şirketine 130 milyon dolar tutarında devasa bir yatırım sağlamıştı.

YÖNETİM TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in hazırladığı habere göre; gerçekleşecek bu yeni anlaşmayla beraber, Vivense bünyesindeki hem hissedarlık yapısı hem de şirketin tüm yönetimi bütünüyle Re-Pie Portföy'e devredilmiş olacak.

Altı sene öncesine bakıldığında 23 şehirde toplam 54 satış noktasıyla tüketiciye ulaşan Vivense, günümüzde operasyon ağını hem yurt içinde hem de küresel çapta büyütmüş durumda.

Geçmiş dönemlerde İngiltere ve Almanya pazarlarında da faaliyet gösteren mobilya devinin, şu an itibarıyla Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da aktif satış operasyonları bulunuyor. Türkiye sınırları içerisinde ise markanın yaklaşık 50 şehirde, 100'ü aşkın mağazayla doğrudan tüketicilere hizmet verdiği kaydediliyor.