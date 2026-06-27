Geceden sabaha yasaklandı! Çin 8 markayı haritadan sildi artık tek bir vida bile sıkamayacaklar!



Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), karayolu motorlu taşıt üretimi yapan şirket ve ürünlere ilişkin yayınladığı son resmi duyuruda, sekiz otomobil üreticisini üretim listesinden resmen çıkardı.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI: 8 MARKANIN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Hükümetin bu düzenleyici önlemi sonucunda araç üretim yetkileri dondurulan ve kalıcı olarak iptal edilen şirketler şunlar oldu:

Zotye

Lifan

Leopard

FAW Xiali

Brilliance Auto (Bağımsız marka tarafı)

Hawtai

BAIC Yinxiang (Huansu)

Haima

Alınan bu radikal karar, fiilen bu şirketlerin artık yasal olarak komple araç üretme yetkilerinin kalmadığı anlamına geliyor. Bu durum, fabrikaların tamamen kapanmasına ve üretim hatlarının kalıcı olarak durmasına yol açıyor.

EN DİKKAT ÇEKİCİ ÖRNEK: BMW ORTAKLIĞIYLA TANINAN BRİLLİANCE



Alınan kararlar arasında şüphesiz en ilginç ve küresel çapta en bilinen örnek Brilliance Auto oldu. BMW ile kurduğu ortak girişimle (Joint Venture) Çin'de otomobil üreten Brilliance'ın bağımsız marka tarafı neredeyse tamamen ortadan kayboldu. Şirketin sadece BMW ile iş birliği yapan (Bavyeralı devle ortak olan) kısmı hala aktif olarak çalışmaya devam ediyor.

VAAT EDİLEN TOPRAKLAR KABUSA DÖNÜŞÜYOR



Çin'in otomotiv sektörü için bir dönem "vaat edilen topraklar" olarak görülmesi durumu yavaş yavaş bir kabusa dönüşüyor. Sektör analistleri ve yazarlar, Çinli üreticilerin yeni araç modelleriyle adeta istila ettiği ve yüksek kar marjları nedeniyle büyük önem verdiği Avrupa pazarında da benzer bir çöküş senaryosunun tekrarlanmamasını umuyor.