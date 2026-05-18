Fren patladı dolar rekora doymuyor!

Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 99,3 seviyesinin üzerine tırmanarak son altı haftalık periyodun en yüksek düzeyine yerleşti. Fed tarafından atılması muhtemel faiz artırımı adımları, Amerikan para biriminin küresel ölçekte değer kazanmasına yol açıyor.

Ortadoğu ekseninde süregelen çatışmaların tetiklediği küresel enflasyonist baskılar, Fed’in 2026 yılının geri kalan aylarında borçlanma maliyetlerini yukarı çekebileceğine yönelik öngörüleri kuvvetlendiriyor.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ SONRASI İRAN'A SERT UYARI

Küresel jeopolitik gerilim hattında ise kritik gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin temaslarının ardından gerçekleştirdiği açıklamalarda, iki ülke arasında büyük bir ticari hamle yapamadıklarını kabul etti.

Aynı zamanda Ortadoğu'daki gerilimi dindirecek ve gemi trafiğine kapanan Hürmüz Boğazı'nın tekrar faaliyete geçmesini sağlayacak somut bir uzlaşı zemini de yakalanamadı.

Trump, bu tablonun ardından İran yönetimine seslenerek "harekete geçmeye" ya da olası ağır sonuçlarla yüzleşmeye dair net bir ihtarda bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ MASADAN KALKTI ARTIŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Geçtiğimiz hafta kamuoyuna sunulan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, petrol ve enerji fiyatlarında yaşanan şok dalgasının genel piyasa enflasyonuna sirayet ettiğini ortaya koydu.

Bu durum, küresel ölçekteki fon yöneticilerinin ve yatırımcıların bu yıl için planlanan faiz indirimi senaryolarını tamamen rafa kaldırmasına neden oldu. Hatta yıl bitmeden yeni bir faiz artışının masaya geleceğine yönelik beklentiler tırmanışa geçti. Piyasalar şimdi, ekonomi politikalarının ve genel iktisadi faaliyetlerin seyrine dair yeni ipuçları barındıran Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile ABD öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine kilitlenmiş durumda.

DOLAR 45,58 LİRAYI GÖRDÜ

İç piyasadaki fiyatlamalara bakıldığında, Amerikan doları yeni haftanın ilk işlem gününe 45,5591 Türk Lirası (TL) seviyesinden başlangıç yaptı. Seans genelinde en düşük 45,4951 TL seviyesini gören kur, yukarı yönlü agresif hareketinde ise en yüksek 45,5848 TL barajına kadar dayandı.

Döviz piyasasında yeşil banknot şu sıralarda 45,5760 TL düzeyinden alıcı bularak tarihi zirve noktalarında seyrediyor.