Dolar TL karşısında tarihi seviyeye ulaştı

Küresel piyasalarda ABD-Çin ilişkileri ve enerji arzına yönelik jeopolitik riskler takip edilirken, dolar endeksindeki güçlenme gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM (15 MAYIS 2026)

Saat 09.55 itibarıyla döviz piyasalarındaki tablo şu şekilde gerçekleşti:

Dolar/TL: Önceki kapanışa göre %0,3 artışla 45,5450 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL: %0,1 düşüşle 53,1090 liradan satılıyor.

Sterlin/TL: %0,2 azalışla 60,9310 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar Endeksi: %0,2 artışla 99,1 puan seviyesinde seyrediyor.

TRUMP-ÇİN TEMASLARI VE ENERJİ RİSKLERİ

Piyasalarda ana gündem maddesi ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin’deki temasları olmaya devam ediyor. Trump’ın, Çin’in Amerikan petrolü satın alacağını duyurması enerji arzına yönelik endişeleri bir miktar hafifletse de, ABD ile İran arasındaki gerilim potansiyeli fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD’de üretici enflasyonunun (ÜFE) beklentilerin üzerinde gelmesi, savaş koşullarının makroekonomik dengeleri etkilediğine yönelik veriler arasında öne çıkıyor. Enerji fiyatlarındaki oynaklık ve büyüme dinamiklerine dair kaygılar yatırımcıların temkinli duruşunu destekliyor.