Dev banka tarih verdi: Dolar 55 lira olacak

Almanya merkezli Commerzbank, Türkiye'nin mart ayı ödemeler dengesi verilerini ve Türk Lirası (TL) üzerindeki değer kaybı risklerini analiz eden bir rapor yayımladı.

Analist Tatha Ghose imzalı raporda, cari işlemler açığındaki artış, rezervlerdeki azalma ve enflasyon görünümü temel risk faktörleri olarak sıralandı.

CARİ AÇIK İKİ KATINA ÇIKTI, REZERVLER GERİLEDİ

Raporda, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerinde makroekonomik zayıflıkların belirginleştiği ifade edildi. Öne çıkan finansal veriler şu şekilde paylaşıldı:

Cari İşlemler Açığı: Mart ayında neredeyse iki katına çıkarak 9 milyar 700 milyon dolara ulaştı.

Sermaye Çıkışları: Portföy yatırımlarında 14 milyar 800 milyon dolar, diğer yatırımlarda ise 11 milyar 700 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

TCMB Rezervleri: Finansman akışlarındaki negatif seyrin sonucu olarak resmi rezervlerde 43 milyar 400 milyon dolarlık bir azalma yaşandı.

Artan enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimlere bağlı ticari aksaklıklar, cari açığın büyümesindeki temel dışsal etkenler olarak gösterildi.

ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI DURUŞU

Commerzbank raporunda, enflasyon eğilimindeki hızlanmanın devam edeceği öngörüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mevcut veriler karşısında ek sıkılaştırma adımlarına gitmeme yönündeki tercihi, piyasalardaki risk algısını artıran bir unsur olarak değerlendirildi.

Raporda, rezerv kayıpları ile yüksek enflasyonun birleşmesinin yerel para birimi üzerinde düzensiz değer kaybı baskısı oluşturduğu not edildi.

YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Para politikası duruşu ve artan enflasyon ivmesini temel alan Commerzbank, Türk Lirası için fiyatlama modellerini revize etti. Banka, 2026 yıl sonu için Dolar/TL kuru tahminini 55,0 seviyesine çıkardı.

Ödemeler dengesindeki açık ve rezervlerdeki daralmanın, Türk Lirası'nın yıllık bazdaki kırılganlığını artıran temel makroekonomik faktörler olduğu vurgulandı.