Son dakika | Merkez Bankası anketi sonuçlandı: Dolar 51 lirayı aşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2026 dönemine ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı. Reel sektör ve finans dünyasından 72 ismin katılımıyla hazırlanan raporda "gerçekçi bir karamsarlık" çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ SERT YÜKSELDİ

Anketin en çarpıcı sonucu, yıl sonu enflasyon beklentilerindeki sert yükseliş oldu.

Katılımcıların daha önce %27,53 olarak öngördüğü yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bu dönemde %28,94’e fırladı. Uzun vadeli tahminler şöyle oldu:

12 ay sonrası enflasyon beklentisi: %23,39’dan %23,8’e çıktı.

24 ay sonrası enflasyon beklentisi: %18,02’den %18,43’e yükseldi.

5 yıl sonrası: Uzmanlara göre 5 yıl sonra bile enflasyon %11,86 olacak. Yani tek hane hayali artık başka bahara kaldı.

DOLARIN ATEŞİ 51 TL’Yİ AŞACAK

Döviz kurlarındaki tırmanışa dair de yukarı yönlü bir değişiklik yapıldı. Bugün 45,41 TL seviyelerinde seyreden dolar kuru için katılımcıların yıl sonu beklentisi 51,23 TL’den 51,57 TL’ye revize edildi.

Önümüzdeki 12 ayın sonunda ise doların 54,69 TL olması bekleniyor.

BÜYÜME TAHMİNLERİ GERİLEDİ

Ekonomideki daralma sinyalleri de ankete yansıdı. Halk yüksek fiyatlarla boğuşurken, Türkiye’nin üretim ve büyüme kapasitesinin düşeceği öngörüldü. Katılımcıların 2026 yılı büyüme beklentisi %3,5’ten %3,3’e çekildi. 2027 yılı için ise büyüme tahmini %4,1 seviyesinde sabit kaldı.

FAİZLERDE 'YÜKSEK' SEYİR DEVAM EDECEK

Faiz beklentilerinde ise bir gevşeme görünmüyor. Cari ay sonu gecelik faiz beklentisi %40,00 olurken, TCMB’nin politika faizinin Haziran ayında %37,00 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.