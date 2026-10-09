Fon vurgununun faturasının kesileceği yer belli oldu! İki kuruma 'neşter geliyor' diyerek duyurdu

90 milyar dolar maliyeti olduğu öne sürülen fon vurgununa ilişkin tartışmalar sürerken, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Selvi, krizin yalnızca siyasi yönüyle tartışıldığını belirterek SPK ve Borsa İstanbul’daki denetim mekanizmalarını işaret etti.

SPK VE BORSA YÖNETİMİNİ İŞARET ETTİ

Hürriyet'teki köşesinde Selvi, fon krizinde siyasi boyutun öne çıktığını ancak asıl sorgulanması gereken noktanın Borsa ve SPK’nın rolü olduğunu yazdı.

Selvi yazısında, “Kimse Borsa’nın ve SPK’nın neden gerekli denetimleri yapmadığını ve tedbir almadığını sorgulamıyor. Bu denetimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yapacaktı?” ifadelerini kullandı.

"NEŞTER GELİYOR" DEDİ

Selvi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) devreye girmesi gerektiğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Devlet Denetleme Kurulu’nun Borsa’daki ve SPK’daki yapıya neşter vurmasını bekliyorum.”

Selvi’ye göre fon krizinde yalnızca yatırımcılar ya da siyasetçiler değil, denetim görevini yerine getirmeyen yapılar da mercek altına alınmalı.

"İÇERİDEN DESTEK OLMAZSA BU İŞİ YAPAMAZLARDI"

Yazısında Susurluk döneminden bir örnek veren Selvi, organize yapıların devlet içinden destek almadan ayakta kalamayacağını savundu.

Selvi, “Eğer bu fon soyguncularına içeriden destek olmazsa bunlar bu işi yapamazlardı. 2025 yılında bazı şeylerin ters gittiği tespit edilmiş. Yabancı denetim kuruluşları dahi uyarmış. Peki bir buçuk yıl boyunca neden önlem alınmamış?” diye sordu.

Selvi, krizde bürokrasinin sorumluluğu siyasete yıkmaya çalıştığını öne sürdü. Yazısında, “Bu işte sorumluluğu olan bürokratik oligarşi faturayı siyasete yıkarak ellerini yıkayıp işin içinden çıkmaya çalışıyor” ifadelerine yer verdi.