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Halk TV Ekonomi Fon vurgunu listesinde bir ‘sehven’ olayı daha! 141 kişinin 29'unu geri çektiler

Fon vurgunu listesinde bir ‘sehven’ olayı daha! 141 kişinin 29'unu geri çektiler

Fon soruşturmasında savcılık, aralarında Fatman Betül Sayan ve eşinin olduğu 141 kişinin mal varlığına tedbir kararı aldı. Ancak 1 gün sonra yazılan yeni yazıda listedeki 29 kişinin sehven yazıldığı bildirildi.

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Fon vurgunu listesinde bir ‘sehven’ olayı daha! 141 kişinin 29'unu geri çektiler
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Fon soruşturmasında birbirinden sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SPK ve Merkez Bankası Başkanlığı'na, aralarında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin de olduğu 141 kişinin malvarlığına tedbir kararı aldığını bildirmişti.

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29 KİŞİNİN ADI SEHVEN YAZILMIŞ: GERİ ÇEKTİLER

Savcılığın dün yazdığı yazının ardından kurumlar bugün ilgili yazıyı birimlere gönderdi. Bahadır Özgür'ün haberine göre savcılık bugün bir yazı daha yazdı. Yeni yazıda 141 kişinin içindeki 29 kişinin listede ‘sehven’ yer aldığını bildirildi.

29 kişinin tedbir kararının daha önce kaldırıldığı hatırlatıldı ve işlem yapılmaması istendi. Bu listede Bulls Yatırım ve Lydia Holding'in ortakları Enver Çevik ve Kemal Akkaya da yer aldı.

Fon vurgunu listesinde bir ‘sehven’ olayı daha! 141 kişinin 29'unu geri çektiler - Resim : 2

TMSF'DEN LİSTEDEKİ İSİMLERE 'PARALARI İADE EDİN' TEBLİGATI

Yeni Şafak'ın haberine göre TMSF, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali incelemeler sonucunda belirlediği şüpheli isimlere bildirim yaptı. Bu listedeki isimlere savcılığın tespitleri iletilerek, kazançları geri ödemelerinin istendi.

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LİSTEDE KİMLER VAR?

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın da aralarında bulunduğu listede, TERA Ceo'su Emre Tezmen de yer aldı. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve 12 milyar TL ile kaçtığı iddia edilen Cengiz Avcı, Emre Tezmen'in babası Oğuz Tezmen, PKER GYO'da Yönetim Kurulu üyesi olan ve görevden alınan Muhammed Talha Sazak da listede olan isimler arasında.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fon Skandalı Fatma Betül Sayan Kaya
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