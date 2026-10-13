TMSF'den fon vurgununa adı karışanlara tebligat: Kazançlarınızı iade edin

Türkiye günlerdir fon krizine ilişkin yaşanan gelişmeleri tartışıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu ile 141 kişinin mal varlıklarında tedbir kararı uygulanmasına karar verildi. Tedbir kararı verilen isimler arasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya da bulunuyor.

Öte yandan TMSF’nin bu kişilere tebligat göndererek kazançlarını iade etmelerini istediği bildirildi.

Yeni Şafak’tan Burak Doğan’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mali incelemeler sonucunda belirlediği şüphelilere TMSF üzerinden bildirim yapıldı.

Haberde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınan işlem verilerinin incelendiği, şüpheli kazançlara ilişkin tespitlerin raporlaştırılarak TMSF’ye gönderildiği aktarıldı.

TEBLİGATLAR GÖNDERİLDİ

TMSF’nin bildirimlerinde, şüphelilere savcılığın tespitleri iletilerek elde ettikleri kazançları geri ödemelerinin istendiği belirtildi. Habere göre, bu kişilerin işlemlerinin örgütlü bir suç kapsamında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği de araştırılıyor.

İADE HESABI AÇILMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu, 1 Ekim 2026 tarihli resmî açıklamasında, tasfiye kapsamındaki fonlardan elde edilen fahiş kazançları gönüllü olarak geri vermek isteyenler için hesap açıldığını duyurmuştu.

Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına oluşturulan “İsteğe Bağlı İade Hesapları”, her fon için ayrı ayrı düzenlendi. SPK, yatırılan tutarların ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil edileceğini ve başka fonlara aktarılmayacağını açıkladı.

Bu paraların, ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiyeyle görevlendirilen Ziraat Bankası ve İş Bankası’na aktarılacağı bildirildi. Borsadaki pay işlemlerinden elde edilen fahiş kârların gönüllü iadesi için ayrıca “Genel Hisse İade Hesabı” açıldı.

Öte yandan isimleri geçen kişiler parayı iade etse de soruşturmanın sürdürüleceği Adalet Bakanlığı tarafından duyurulmuştu.