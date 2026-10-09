Fon skandalı patladı yabancı TL varlıklarından kaçtı: 3 haftada dev çıkış

Fon skandalıyla birlikte yabancı yatırımcıların devlet ve özel sektör tahvillerinden üç haftada 1.8 milyar doları aşan net satış yaptı.

DÖVİZ HESAPLARI ŞİŞTİ

Yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları ise rekor artış kaydetti: 5.22 milyar dolara ulaştı.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre skandalın patlak verdiği 18 Eylül ile biten haftada zirveye ulaşmasının ardından geçen üç haftalık süreçte yabancı yatırımcılar devlet tahvillerinde 1 milyar 8 milyon dolar, özel sektör tahvillerinde ise 826 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Böylece devlet ve özel sektör tahvillerinden yaşanan toplam üç haftalık çıkış 1.8 milyar doları geride bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymet verilerine göre, 2 Ekim ile biten haftada yabancı yatırımcı Türk Lirası cinsinden varlıkların tamamında net satış tarafında yer aldı.

Bu dönemde hisse senetlerinde net 189.9 milyon dolar, devlet tahvillerinde 484.7 milyon dolar ve özel sektör tahvillerinde 60 milyon dolarlık elden çıkarma yapıldı. Hisse senedi piyasasında son üç haftanın ikisinde satış, birinde ise alım kaydedilmesine rağmen, yatırım fonu kriziyle beraber yabancının net TL pozisyonu 1.77 milyar dolarlık net satış yönünde şekillendi.

Hisse senedi piyasasındaki düşüş eğiliminin devam etmesi, yabancı yatırımcının ülkeden çıkış hareketini sürdürdüğünün göstergesi olarak değerlendirilirken; gelecek hafta açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinde bu haftaki kayıpların da netleşeceği belirtiliyor.

YABANCI PARA MEVDUATI 3 HASTADA 5.22 MİLYAR DOLAR ARTTI

Yabancı yatırımcılar Türk Lirası (TL) varlıklardan hızla uzaklaşırken, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatlarındaki artış eğilimi de kesintisiz devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka verilerine göre, 2 Ekim ile biten haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış bazda toplam 861 milyon dolar artış gösterdi.

3 HAFTADIR SÜREN ARTIŞ!

Söz konusu haftada gerçek kişilerin yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 423 milyon dolar, tüzel kişilerin mevduatı ise 428 milyon dolar yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında son üç haftadır süren bu artış, parite etkisinden arındırılmış olarak toplam 5.22 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştı; bu konudaki en yüksek hacimli artış ise 18 Eylül ile biten haftada kayıtlara geçmişti.

MERKEZ'DE KAYIP 6. HAFTASINA GİRDİ

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerindeki gerileme süreci altıncı haftasına girdi. 2 Ekim ile biten haftada Merkez Bankası toplam rezervleri 167.4 milyar dolara gerilerken, bir önceki hafta bu rakam 171.2 milyar dolar seviyesindeydi. Bankanın net rezervleri geçen hafta 53.8 milyon dolar olarak kaydedilirken (bir önceki hafta 53.4 milyar dolardı), swap hariç net rezervler ise 39.9 milyar dolardan 37.9 milyar dolara gerileme kaydetti.