Fon skandalı borsayı da vurdu! 9 ayın dibini gördü

Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da düşüş sürerken, BIST 100 endeksi dün son 9 ayın en düşük seviyesinden kapanış yaptı. Endeks, bugünkü işlemlerde de aynı seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

DÜŞÜŞ DURMUYOR: 12 500 PUANIN ALTINI GÖRDÜ

BIST 100 endeksi, gün içinde 12 bin 468 puana kadar gerilerken; düşüş öğleden sonra da sürdü.

Endeks saat 13:50 40 itibarıyla yüzde 0,51 düşüşle 12 bin 447 puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksi 12 bin 500 puanın altını en son ocak ayında görmüştü.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,07 artarken, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.300 puan destek, 12.600 ve 12.700 puan direnç konumunda bulunuyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybederek 12 bin 592 puandan tamamlamıştı.

ERDOĞAN EKONOMİ KURUMLARIYLA BİR ARAYA GELİYOR

Yurt içinde ise fon soruşturmalarına yönelik gelişmeler takip ediliyor.

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin, "Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bugün ekonomi kurmaylarıyla, sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Küresel piyasalarda ise petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi ve tahvil piyasasındaki satış baskısının devam etmesiyle negatif bir seyir izleniyor.