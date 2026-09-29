Erdoğan ekonomi yönetimini topluyor! Ankara'da kritik toplantı

Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimi ve düzenleyici-denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.

YENİ TEDBİRLER VE ERKEN UYARI SİSTEMİ GÜNDEMDE

Toplantıda soruşturmanın yanı sıra piyasa bozucu eylemlere karşı alınabilecek yeni tedbirler ve erken uyarı sisteminin devreye alınması değerlendirilecek.

CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş, Ankara'da bugün Erdoğan liderliğinde, ana gündem maddesi 'fon soruşturması' olan toplantı öncesi bilgi verdi.

İL BAŞKANLARI İLE TOPLANACAK

Ateş'in aktardığına göre fon krizi Ankara’nın ve siyasetin ana gündem başlıklarından birisi. Erdoğan bugün ekonomi yönetimini toplayacak. Toplantıda düzenleyici ve denetleyici kurumların da başkanları olacak. Toplantı öncesinde Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde il başkanları toplantısına katılacak. Toplantıda hem siyasi gündeme, hem de fon soruşturmasına yönelik Erdoğan’ın mesaj vermesini bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA DETAYLI ELE ALINDI

Dün yaklaşık 3 saat süren kabine toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek birer sunum yapmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı başta olmak üzere, yeni düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanları da dünkü kabine toplantısındaydı. 3 saatlik toplantıda kriz tüm boyutlarıyla ele alındı. Son kabine toplantısından (7 Eylül) bu yana yapılan ilk toplantı oldu.

Erdoğan'ın bugün ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini dünkü toplantının ardından duyurmuştu.

Hafta sonu Fatma Betül Sayan Kaya'nın da fon vurgununda yer aldığının ortaya çıkmasıyla olay başka boyuta evrildi. AKP'den de bu konuda açıklama gelmişti. Fon krizinde bu soruşturmalarda üzerine gidileceği, bu konuya karışan her ismin üzerine gidileceği yönünde mesajlar verilmişti.

Erdoğan da yeni tedbirlerin alınacağı mesajını verdi. Bu konuda erken uyarı sisteminin devreye alınması bekleniyor. Bugün yapılacak toplantıda ekonomi kurmayları önümüzdeki günlerde alınacak tedbirler, erken uyarı sistemi de başta olmak üzere tüm boyutlarıyla değerlendirecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56'ya ulaşmıştı.