Son dakika | Borsa kırmızıya döndü! Satışlar aralıksız sürüyor

Borsa İstanbul, yeni haftaya sert düşüşle başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,62 düşüşle 12.689,87 puandan başladı. Borsa gün içinde düşüşlerini sürdürerek 11:20'de yüzde 2,87'lik düşüşle 12.528 puana geriledi.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 12.899,35 puandan tamamlamıştı.

Endeks, günün açılışında önceki kapanışa göre 209,47 puan ve yüzde 1,62 azalışla 12.689,87 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 2,24 değer kaybetti. Holding hisseleri TSİ 10.21'de 11.394 puana geriledi. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile spor olurken, en çok gerileyen yüzde 8,41 ile finansal kiralama ve faktöring sektörü oldu.

FİNANSAL KİRALAMADA SERT DÜŞÜŞ

Finansal Kiralama ve Faktöring sektörü, son dönemde gündeme gelen fon skandalının ardından borsa tarafında sert kayıplarla karşı karşıya kaldı.

16 Eylül 2026 tarihinde 73.104 puan seviyesinde bulunan sektör endeksi, soruşturma süreçlerinin başlamasından bu yana yüzde 58’i aşan bir değer kaybı yaşayarak 30.339 puan seviyesine kadar geriledi.

Yurt içinde ise devam eden fon soruşturmaları kapsamındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül 2026 tarihinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını bildirdi.

16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamına alındı.