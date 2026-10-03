Fon ödemeleri için tarih verildi! Ankara'dan aldığı kulisi duyurdu

Türkiye'yi sarsan fon skandalında, paralarını fona yatıran ancak işlemlerin durdurulması nedeniyle geri alamayan binlerce kişi ne zaman ödeme alacaklarını merak ediyor.

Piyasalarda yaşanan manipülasyonların ardından devreye önlemler alınırken, yetkililerce ödeme takvimine ilişkin net bir açıklama yapılmış değil.

Tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında ödeme takvimine ilişkin önemli bir kulis geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in yetkililerden aldığı bilgiye göre yatırımı 1 milyon Türk lirasının altında bulunan yaklaşık 355 bin yatırımcının toplam ana para alacağının 120-150 milyar Türk lirası seviyesinde olduğunu, ödemelerin ekim ayı içerisinde başlatılmasının planlandığını söyledi.

Atik, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile banka kayıtlarının eşleştirilmesinin ardından ödemelere başlanmasının planlandığını belirtti.

ÖDEME İÇİN KAYNAK VAR MI?

Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımı 1 milyon Türk lirasının altında bulunan yaklaşık 355 bin kişi bulunuyor. Bu yatırımcıların toplam ana para alacağının yaklaşık 120-150 milyar Türk lirası seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Ödeme için gerekli kaynağın bulunup bulunmadığını da yetkililere sorduğunu belirten Atik, kendisine kaynağın mevcut olduğu bilgisinin verildiğini aktardı.

“EKİM AYI İÇERİSİNDE ÖDEMELERE BAŞLAYACAĞIZ”

Ödeme sürecinden önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile bankalardaki yatırımcı kayıtlarının karşılaştırılması ve hak sahipliklerinin netleştirilmesi gerekiyor. Bu işlemlerin ardından ödemelerin başlatılması planlanıyor. Aktarılana göre yetkililer ödemelerin ekim ayı içerisinde başlamasının hedeflendiğini söyledi.

ENFLASYON FARKI DA GÜNDEMDE

Kulis bilgisinde dikkat çeken bir diğer başlık ise yatırımcıların ana parasına enflasyon farkı eklenmesi oldu. Yatırımcının parasının bekleme süresinde enflasyon karşısında değer kaybetmemesi amacıyla ödeme hesaplamalarına enflasyon farkının dahil edilmesi üzerinde çalışıldığı belirtildi.

SPK ARA ÖDEME KARARINI DUYURDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Ekim’de yaptığı resmî açıklamada tasfiye süreci devam eden fonlardaki yatırımcılara ara ödeme yapılacağını duyurdu. SPK kararına göre Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından belirlenecek net yatırım tutarı esas alınacak. Her yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılara söz konusu tutarın tamamı, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde yatırımı bulunanlara ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme yapılacak. Ödenen tutar, tasfiye sonunda yatırımcının hak edeceği nihai tutardan düşülecek.

455 BİN 758 YATIRIMCI BULUNUYOR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Eylül’de yayımladığı resmi verilere göre 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar verildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

ÖDEME TAKVİMİ FON KURULUNDA ELE ALINDI

Fon Koordinasyon Kurulu da 2 Ekim’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında ikinci kez toplandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, toplantıda net yatırım tutarının hesaplanmasına ilişkin çalışmaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon hesaplarına yönelik ödeme kararının ikincil düzenlemeleri ve ödeme takviminin değerlendirildiği belirtildi.