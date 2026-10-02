Son Dakika | İkinci Fon Kurulu toplantısı sona erdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan ikinci Fon Kurulu toplantısında, SPK kararları, ödeme takvimi ve yeni yasal düzenleme taslağı ele alındı.

Ödeme takvimi değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan ikinci Fon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığından geldi.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde net yatırım tutarının hesaplanmasına yönelik çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Fon hesaplarına ilişkin ödeme kararıyla ilgili ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi de toplantının gündeminde yer aldı.

YASA TASLIĞINA

Toplantıda ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışıldığı bildirildi. Taslağa nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara talimat gönderildiği açıklandı.

İletişim Başkanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İkinci Fon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığı’nda toplanmıştır. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.09.2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ile Kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir.

Devamında çalışmaları bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir.

Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır.

İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde, hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülecektir."