Fon krizi böyle mi çözülecek? Kritik havuz iddiası

Türkiye, geçtiğimiz hafta yatırımcılar arasında büyük bir paniğe yol açan fon krizinin ardından, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonunun varlıklarını ortak bir havuzda toplamayı değerlendirmeye başladı.

ORTAK HAVUZ

Bloomberg’e konuşan ve görüşmelerin mahiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, üzerinde çalışılan ortak havuzun SPK’nın tasfiye kararı aldığı 131 fonun varlıklarından oluşturulabileceğini belirtti.

Aynı yetkiliye göre ekonomi yönetimi, söz konusu havuzun kurulması durumunda hangi kurum tarafından yönetileceği sorusunu da tartışmaya açmış durumda. Ancak hazırlanan bu planın henüz başlangıç aşamasında olduğu ve değişiklik gösterebileceği vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bloomberg’in konuyla ilgili yönelttiği sorulara herhangi bir yanıt vermedi.

18 MİLYAR DOLAR, 350 BİN YATIRIMCI

Ortak havuz fikri, geride bıraktığımız hafta bazı fonlarda yatırımcıların paralarını geri çekme taleplerinin karşılanamamasıyla patlak veren krizin ardından hızla gündeme taşındı. Sektördeki derin kriz; yatırımcıların çıkış taleplerinin geri çevrilmesine, bazı fon yöneticilerinin tutuklanmasına ve Borsa İstanbul’da sert satış dalgalarının yaşanmasına yol açtı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun tasfiye edilmesine karar verdiği 131 fonda toplam 18 milyar doların üzerinde yatırım bulunduğu ve bu fonlarda yaklaşık 350 bin yatırımcının birikiminin yer aldığı kaydedildi. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, ortak havuzda bir araya getirilecek varlıklar, yatırımcıların fonlardan geri almak istediği nakit taleplerinin yönetilmesinde değerlendirilebilir.

NİTELİKLİ YATIRIMCI SINIRI YENİDEN YÜKSELTİLEBİLİR

Ekonomi yönetiminin masa üzerinde tuttuğu bir diğer değişiklik ise nitelikli yatırımcı olabilmek için gereken yasal varlık miktarının artırılması oldu.

Bloomberg’e açıklama yapan yetkili, halihazırda 10 milyon Türk Lirası, yani yaklaşık 205 bin dolar olan alt sınırın daha da yukarı çekilmesinin değerlendirildiğini ifade etti. Sermaye Piyasası Kurulu, nitelikli yatırımcılar için uygulanan bu finansal alt sınırı en son aralık ayında yukarı yönlü güncellemişti.

Hem ortak havuz projesine hem de nitelikli yatırımcı sınırına ilişkin yürütülen tüm bu çalışmaların henüz değerlendirme aşamasında olduğu ve kesinleşmiş nihai bir karar bulunmadığı bildirildi.