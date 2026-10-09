Fon Koordinasyon Kurulu toplandı: Ödemeler ve iadeler için karar

FON ZİNCİRİNDE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI: 1 MİLYON LİRALIK ARA ÖDEME SINIRI Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının katıldığı bildirildi.

Toplantıda, olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılırken, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

TEKNİK HAZIRLIKLAR VE KURUMLAR ARASI EŞ GÜDÜM

Bu kapsamda, olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde, 1 milyon Türk lirasına kadar yapılacak ara ödemeler ile ilgili teknik hazırlıkların gözden geçirildiği açıklandı. Ayrıca, fahiş kazançların iadesi için açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm sağlanması gereken hususların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fon Koordinasyon Kurulu'nun belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarla eş güdüm içinde ve hızlı bir şekilde aksiyon alması yönünde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekiplerin detaylı çalışmalar yaptığı, her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumun kendi alanında çalışmalarını yürütüp aldığı kararları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceği kaydedildi.