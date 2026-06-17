Faturaları etkileyen kritik saat ortaya çıktı!

Türkiye genelinde elektrik kullanımı dün saat 12.00'de 47 bin 869 megavatsaatle günün en yüksek seviyesine ulaştı. En düşük tüketim ise 06.00'da 33 bin 574 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.





Günlük toplam üretim 1 milyon 17 bin 488 megavatsaat olarak kaydedilirken, günlük toplam tüketim ise 1 milyon 10 bin 707 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 17 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 10 bin 707 megavatsaat olarak belirtildi.

SAAT 12:00'DE ZİRVEYİ GÖRDÜ

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 869 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 574 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 17 bin 488 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 1 milyon 10 bin 707 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,2 ile güneş santralleri ve yüzde 12,6 ile ithal kömür santralleri izledi. (AA)