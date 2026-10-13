Ev taşımak isteyene nakliye, nakliyeciye ceza çok geliyor

İstanbul’da ortalama bir ev taşıma ücretinin 20 bin TL ile 50 bin TL aralığına fırladığı, asansör ve ek hizmetlerle maliyetlerin katlandığı bir dönemde nakliye sektörüne yeni bir darbe daha vuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşıma işleri organizatörlerine yönelik idari para cezalarını güncelleyerek 50 bin TL'ye varan yaptırımlar getirdi.

Zaten yüksek kira ve nakliye bedelleri altında ezilen halk, nakliyecilere kesilecek bu cezaların doğrudan taşınma faturasına zam olarak yansıyacak olmasıyla yeni bir fiyat artışı dalgasıyla yüzleşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte taşıma işleri organizatörlerine uygulanacak idari para cezaları baştan sona yenilendi.

İHLALLERE YÖNELİK YAPTIRIMLAR GÜNCELLENDİ

Düzenlemeyle sektördeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim etkinliğinin artırılması gerekçesiyle mevzuat ihlallerine uygulanan idari yaptırımlar güncellendi.

Buna göre, yönetmelikte belirtilen faaliyet şartları, kurallar ve sorumluluklara aykırı hareket eden işletmelere, ihlalin türü ile ağırlığına göre 3 bin 187 TL ile 50 bin TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası verilecek.

CEZALAR HER YIL YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILACAK

Yeni yönetmelik kapsamında belirlenen idari para cezası tutarları sabitleşmedi. Belirlenen idari para cezaları, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunku hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

İSTANBUL'DA TAŞINMA MALİYETLERİ ZATEN REKOR SEVİYEDEYDİ

Düzenleme yürürlüğe girerken, özellikle megakent İstanbul’da evden eve nakliye ücretleri halk için halihazırda ödenemez boyutlara ulaşmış durumda.

Sektör verilerine ve piyasa ortalamalarına göre İstanbul’da ev taşıma maliyetleri:

1+1 daireler için: 10 bin TL ile 19 bin TL,

2+1 daireler için: 19 bin TL ile 29 bin TL,

3+1 daireler için: 29 bin TL ile 39 bin TL seviyesinde seyrederken, yüksek katlarda zorunlu hale gelen modüler asansör kullanımı ve ek hizmetlerle birlikte toplam taşınma faturası 50 bin TL ile 100 bin TL sınırına kadar dayanmaktadır.

Nakliyecilere getirilen 50 bin TL'lik yeni ceza üst sınırı, lojistik maliyetlerini tırmandırarak bu yüksek rakamların üzerine ek yük bindirme riski taşıyor.