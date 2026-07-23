En çok kazanan üniversite mezunları belli oldu: 5 bölümü bitiren paraya para demiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni yayımladı. Verilere göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 73,9 olurken, en yüksek ortalama maaşı bölümler de belli oldu.

EN ÇOK KAZANAN ÜNİVERSİTE MEZUNLARI BELLİ OLDU: 5 BÖLÜMÜ BİTİREN PARAYA PARA DEMİYOR

TÜİK verilerine göre aylık ortalama kazancı en yüksek lisans bölümleri şöyle sıralandı:

Pilotaj

Matematik Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

TIP İSTİHDAMDA ZİRVEDE

Lisans düzeyinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu bölümler ise sırasıyla şu şekilde oldu:

Tıp (%95,5)

Özel Eğitim Öğretmenliği (%90,8)

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%89,9)

Matematik Mühendisliği (%89,8)

Hemşirelik (%89,8)

EN HIZLI İŞ BULAN BÖLÜM

Lisans mezunlarında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu bölüm dil ve konuşma terapisi oldu. Bu bölüm mezunları ortalama 2,4 ayda işe yerleşti.

Onu sırasıyla; tıp (3,9 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,4 ay), eczacılık (4,6 ay), ergoterapi (7,6 ay) izledi.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,2 ay olurken ön lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 15,8 ay oldu.

TOPLAM İSTİHDAM ORANI GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2024'te yüzde 75 iken, 2025 yılında yüzde 73,9'a geriledi. Ön lisans mezunlarında ise kayıtlı istihdam oranı yüzde 65,7 olarak hesaplandı.

Öte yandan, ücretli çalışan lisans mezunlarının kendi eğitim alanına uygun bir meslekte çalışma oranı 2025 yılında yüzde 56,7 olarak gerçekleşti. En düşük alan uyumu ise yüzde 20,6 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında görüldü. (AA)