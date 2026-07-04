İşsizlik Fonu'nda harcama payı yüzde 50'ye çıkarıldı! İşverene verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de ilan edilen yeni karar doğrultusunda, İşsizlik Sigortası Fonu'nun harcanma sınırlarında değişikliğe gidildi.

Yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, bir önceki sene toplanan prim kazançlarından fona ayrılan kullanım payı 2026 senesi adına yukarı çekildi. Bu doğrultuda geçmiş dönemde yüzde 30 şeklinde tatbik edilen oran, yüzde 50 seviyesine konumlandırıldı.

KAYNAKLAR HANGİ PROJELERE AKTARILACAK?

Yukarılara çekilen bu payın; iş gücünün istihdam imkanlarının artırılmasında, işsizlik oranlarının aşağı indirilmesine dönük faaliyetlerde, teknolojik dönüşüm sebebiyle işini kaybetme tehleyesi yaşayan kitlenin değişik kollarda iş bulmasını destekleyen adımlarda ve mevcut iş olanaklarının muhafaza edilmesini amaçlayan planlarda kullanılması planlanıyor.

DANIŞMANLIK VE PERSONEL GİDERLERİ DE FON KASASINDAN

Getirilen yeni idari kural sınırlarında ayrıca iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri, iş gücü piyasasına yönelik yürütülen incelemeler, planlama çalışmaları ile fondan ödenen maaşlar ve ilgili personel harcamaları da bahse konu kaynak havuzundan karşılanabilecek.

Resmi Gazete'de basılmasıyla eş zamanlı olarak yürürlüğe giren kararın hayata geçirilmesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sorumlu olacak.