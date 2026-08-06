Emeklilikte kademe bekleyenler için harekete geçti: İş başa düştü

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milyonlarca vatandaşın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi için çağrıda bulundu. Emeklilikte Adalet Derneği'nin mücadelesine destek veren Erbakan, kademeli emeklilik talebinin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ: İŞ BAŞA DÜŞTÜ

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir günlük fark nedeniyle 17 yıla varan emeklilik farkı oluşmasının adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi.

"İş başa düştü!" ifadelerini kullanan Erbakan, yetkililere de çağrı yaptı.

Erbakan, EMAD'ın yürüttüğü mücadeleyi desteklediğini belirterek yetkilileri söz konusu mağduriyeti kalıcı olarak gidermeye davet etti.

Erbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir. Bir günlük fark nedeniyle oluşan 17 yıllık emeklilik farkı, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Çözüm nettir: Kademeli Emeklilik!”