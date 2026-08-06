Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Emeklilikte kademe bekleyenler için harekete geçti: İş başa düştü

Emeklilikte kademe bekleyenler için harekete geçti: İş başa düştü

Emeklilikte kademe bekleyenler için Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da harekete geçti. Kademeli emeklilik bekleyen vatandaşlara desteğini açıklayan Erbakan, "İş başa düştü! Mağduriyeti kalıcı olarak gidermeye davet ediyorum" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Emeklilikte kademe bekleyenler için harekete geçti: İş başa düştü

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milyonlarca vatandaşın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi için çağrıda bulundu. Emeklilikte Adalet Derneği'nin mücadelesine destek veren Erbakan, kademeli emeklilik talebinin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

EMEKLİLİKTE KADEME BEKLEYENLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ: İŞ BAŞA DÜŞTÜ

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir günlük fark nedeniyle 17 yıla varan emeklilik farkı oluşmasının adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi.

Emeklilikte kademe bekleyenler için harekete geçti: İş başa düştü - Resim : 1

"İş başa düştü!" ifadelerini kullanan Erbakan, yetkililere de çağrı yaptı.

Emekli maaşından kesilecek paranın detayları ortaya çıktı: İtiraz yolu açıkEmekli maaşından kesilecek paranın detayları ortaya çıktı: İtiraz yolu açık

Erbakan, EMAD'ın yürüttüğü mücadeleyi desteklediğini belirterek yetkilileri söz konusu mağduriyeti kalıcı olarak gidermeye davet etti.

Emeklilikte kademe bekleyenler için harekete geçti: İş başa düştü - Resim : 3

Erbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir. Bir günlük fark nedeniyle oluşan 17 yıllık emeklilik farkı, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Çözüm nettir: Kademeli Emeklilik!”

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Emeklilik Fatih Erbakan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro