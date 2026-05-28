Emekliler seyyanen zam için ayaklandı: Her emekliye 22 bin lira zam ihtimali

Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde seyyanen zam talebiyle adliyelere koştu. Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in emeklilere verilmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zam için Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuruya, ülke genelindeki binlerce emekli destek verdi. Adliyelerin bayram tatiline girmeden dilekçe vermek isteyen emekliler, yoğun şekilde adliyelere başvurdu.

DİLEKÇE KAMPANYASI BAŞLATILDI

Çilesiz ve avukatı Ali Erdem Gündoğan, “davanın acil görüşülmesi” için yapılan başvurunun ardından “1 milyon dilekçeyle destek” kampanyası başlattı. Kampanyaya ülke genelinden büyük destek geldi. Bu kapsamda emekliler, Anayasa Mahkemesi’ne iletilmek üzere bulundukları illerdeki adliyelere giderek dilekçe verdi. Dilekçelerinde, Seyfettin Çilesiz’in davasının kendi menfaatlerini de ilgilendirdiğini belirten emekliler, seyyanen zam davasının bir an önce görüşülüp karara bağlanmasını talep etti.

SEYYANEN ZAM TUTARI 22 BİN 157 LİRAYA YÜKSELDİ

2023 seçimlerinde memura verilip memur emeklilerine verilmeyen 8 bin 77 liralık seyyanen zam, katsayıya bağlandığı için her altı ayda bir artıyor. Bu tutar, bugün itibarıyla memurlara 22 bin 157 lira olarak ödeniyor. Avukat Ali Erdem Gündoğan, 2023’ten bu yana biriken alacağın 1 milyon liraya ulaştığını, bu paranın da memur emeklilerine ödenmesi gerektiğini söyledi.

KARAR SONRASI ÖDEME BEKLENTİSİ

Anayasa Mahkemesi’nin emekliler lehine karar vermesi halinde, 2 milyon 558 bin memur emeklisinin her birine 22 bin 157 lira zam yapılması gerekecek. Kararın işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri tarafından da heyecanla beklendiği belirtildi.