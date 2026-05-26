Gözler bayram sonrasında: Memur ve emekli zammı için masadaki oran belli oluyor!

Türkiye genelinde milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Kurban Bayramı öncesinde hem aylıklarını hem de bayram ikramiyelerini hesaplarında görürken, gözler temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi.

Zam takviminde 5. kritik ipucu bayram tatilinin hemen ardından netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı mayıs ayı tüketici fiyat endeksi verileri öncesinde, Merkez Bankası’nın piyasa anketleri ve son enflasyon raporu üzerinden yürütülen iki farklı zam formülü kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Kök maaşı düşük olanlar için ikili artışın da masada olduğu temmuz dönemi için en düşük memur ve emekli maaşlarına yönelik tahminler piyasada yön belirlemeye başladı.

4 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAMLAR YÜZDE 14,64'Ü GARANTİLEDİ

TÜİK’in daha önce ilan ettiği resmi verilere göre; ocak ayında yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 olarak gerçekleşen enflasyon rakamları, 4 aylık kümülatif artışı yüzde 14,64 seviyesine taşıdı. Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, mayıs ve haziran verileri sıfır dahi gelse, yüzde 14,64'lük Temmuz zammını şimdiden cebe koymuş oldu.

Mevcut 4 aylık kesinleşen verilere göre, halen 20 bin lira olan emekli taban aylığı 22 bin 928 liraya çıkarken, 30 bin lira alan bir emeklinin maaşı ise 34 bin 392 liraya yükseliyor. Memurlar ve memur emeklileri için de nisan ayı itibarıyla ilk enflasyon farkı oluştu. Yüzde 14,64'lük 4 aylık enflasyona karşılık memurlara yüzde 3,28'lik bir fark yansırken, toplu sözleşme hükümleriyle birlikte memur zammı şimdiden yüzde 10,51 seviyesine ulaştı.

4 aylık bu kesinleşen orana göre en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 68 bin 395 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 liradan 30 bin 691 liraya tırmandı.

BİRİNCİ FORMÜL: MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Maaşlara yansıtılacak nihai zam oranını belirleyecek iki aylık veri öncesindeki en güçlü senaryolardan ilkini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi oluşturuyor.

Finansal ve reel sektör temsilcilerinin katıldığı bu ankette, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon tahmini yüzde 1,89, haziran ayı tahmini ise yüzde 1,52 olarak kayıtlara geçti. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, ilk 6 aylık toplam enflasyon yüzde 18,58 seviyesine ulaşacak ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı net zam oranı doğrudan yüzde 18,58 olacak.

Bu formülde memur ve memur emeklilerine yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,83'ü bulurken, yüzde 7'lik toplu sözleşme zammının eklenmesiyle memurların kümülatif temmuz artışı yüzde 14,31'e ulaşacak. Birinci formüle göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 70 bin 744 liraya, 27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 746 liraya, 20 bin lira olan emekli taban aylığı ise 23 bin 716 liraya yükselecek.

İKİNCİ FORMÜL: MERKEZ BANKASI YIL SONU TAHMİNİ

Masadaki ikinci güçlü formül ise Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan 2026 yılı ikinci çeyrek enflasyon raporundaki projeksiyonlara dayanıyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 26'ya revize etmesinin ardından, bu patikaya ulaşılabilmesi için mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,82, haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 1,52 gelmesi gerekiyor. Bu senaryo gerçeğe dönüştüğünde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı aylık artışı yüzde 18,50 olarak tescillenecek.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,76'lık enflasyon farkı alarak toplamda yüzde 14,23'lük bir temmuz zammına hak kazanacak. İkinci formülün işletilmesi halinde en düşük memur maaşı 70 bin 697 lirayı, en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 724 lirayı, 20 bin liralık en düşük emekli taban aylığı ise 23 bin 700 lirayı bulacak.

KÖK MAAŞI DÜŞÜK OLANLAR İÇİN MECLİS AYARI GÜNDEMDE

Temmuz zammıyla birlikte, ilk 6 aylık enflasyon oranları SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödeme tutarlarına doğrudan yansıtılacak. Ancak kök maaşı çok düşük olan ve hazine desteğiyle taban aylık alan vatandaşlar için ikili bir artış sistemi de Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Enflasyon oranlarının kök maaşlara eklenmesinin ardından, halen 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli taban aylığının da meclis kanalıyla yapılacak yasal bir düzenlemeyle 6 aylık enflasyon paralelinde yukarı çekilmesi bekleniyor.

Kesin zam oranları ve memur maaş katsayıları, bayram sonrasında mayıs verisinin açıklanmasının ardından netleşecek, son nokta ise 3 Temmuz günü saat 10.00'da ilan edilecek haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileriyle konulacak.