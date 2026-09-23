Emekliler de alacak : Vatandaşlık maaşı verilecek her şehre göre değişecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ekim ayında tamamlanması öngörülen çalışma ile gelir düzeyi düşük ailelere bölgeler itibarıyla hangi desteklerin verileceğine dair sahada tespit çalışmaları yapılıyor.

GETAD kapsamında gelir düzeyi düşük her aileye aynı destek verilmeyecek, yardımlar il ve ilçe düzeyinde tek tek belirlenecek. Ekonomim'den Canan Sakarya'nın aktardığına göre, önce 2027 bütçesinin Meclis süreci tamamlanacak. Ardından GETAD’a ilişkin bütçe planlaması yapılarak, ihtiyaç duyulması halinde yasal düzenleme için adım atılacak.

GETAD, 2027 yılında uygulamaya girecek.

DESTEK TÜRÜ DEĞİŞECEK

AKP kaynakları, verilecek desteklerin kimi yerde enerji, kimi yerde kira, kimi yerde gıda şeklinde ihtiyaçlar çerçevesinde belirleneceğini belirterek, “Tek tek il il, ilçe ilçe ihtiyaçlar belirleniyor. Gelir düzeyi düşük ailelerin tamamına aynı destekler sağlanmayacak, Antalya’da verilen destekle Hakkari’de verilen aynı olmayacak, ihtiyaçlar ve ailelerin bütçelerindeki ağırlığı çerçevesinde kimi yerde enerji, ısınma kimi yerde kira yardımı gibi ihtiyaçlarına göre belirlenecek” değerlendirmesinde bulundu.

DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BAZ ALINACAK

Düşük emekli maaşı alanlar, dar gelirli ailelere dönük olarak hayata geçirilecek yeni bir sosyal destek modelini içeren Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) ile geliri belirli bir eşiğin altında olan hanelere gıda, kira ve ısınma gibi yardımlar yapılacak.

En düşük emekli aylığı tartışmalarını da sona erdirmesi beklenen GETAD ile sosyal destek mekanizması yeniden şekillenecek.

Mevcut sosyal yardım sisteminin, aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri sağlayacak şekilde yeniden tasarlanması öngörülüyor.

Ekonomi yönetimi üzerinde çalışmaların sürdüğü GETAD sistemini sosyal yardım alanında yapısal bir reform olarak değerlendiriyor.