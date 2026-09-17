Emekliler bir kilo kıyma için sabah 5'te kuyruğa girdi

Enflasyonun yüksek seyretmesi ve alım gücünün düşmesiyle beraber ucuz gıda için girilen kuyruk görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Çoğu emekli olan yurttaşlar Diyarbakır Kayapınar ilçesindeki Et ve Süt Kurumu önünde sabahın beşinde kıyma ve kuşbaşı için sıraya girdi.

4-5 SAAT BEKLİYORLAR: HEPSİNE DE SIRA GELMİYOR

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Kayapınar ilçesindeki Kadınlar Pazarı'nda açıklamada bulundu. Tanrıkulu'nun aktardıklarına göre çoğu emekli olan yurttaşlar sabahın beşinde Et ve Süt Kurumu önünde kuyruğa girmeye başlıyor.

5'te girilen sıranın ardından saat 08.30'da kurumdan sırada bekleyenlere fiş veriliyor. Fişi alan yurttaşlar saat 09.30'da kilosu 400 lira olan kıymadan ve 450 lira olan kuşbaşından alıyor.

Ancak sabahın 5'inden beri sırada olan yurttaşların hepsine de sıra gelmiyor. Tanrıkulu bu durumu, "Bu yurttaşlarımızın, emeklilerimizin nasıl yoksullaştığının, nasıl alım güçlerinin düştüğünün çok açık bir göstergesi bu" diyerek özetledi.

Tanrıkulu, söz konusu tabloyu AKP'nin Türkiye'yi getirdiği noktayı göstermek için paylaştığının altını çizdi.

***

"Sabah saat 08.30 ve Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinde, Et ve Süt Kurumu'nun önündeyiz.

"Çoğunluğu emekli olan yurttaşlarımız, hemşehrilerimiz; sabah saat 5'ten itibaren burada kuyruğa giriyorlar."

Saat 8.30'da Et ve Süt Kurumu yetkililerinden fiş alıyorlar. Saat 9.30'da da aldıkları fişlere göre 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı et alıyorlar.

Hepsine sıra gelmiyor. Hepsi et alamıyor. Neden buradalar, 4-5 saat bekliyorlar?

Çünkü burada kıymanın kilosu 400 lira, kuşbaşının kilosu 450 lira. En düşük emekli maaşının 23 bin lira, asgari ücretin 28 bin lira olduğu bir dönemde yaşıyoruz.

Emekli yurttaşlarımız, 1 kilo kıyma için sabahın 5'inde kuyruğa giriyorlar. 300-400 lira daha ucuza et alabilmek için.

Bu yurttaşlarımızın, emeklilerimizin nasıl yoksullaştığının, nasıl alım güçlerinin düştüğünün çok açık bir göstergesi bu. 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı et alabilmek için 4-5 saat kuyrukta kalıyorlar. Buna rağmen hepsi et alamıyor.

Bu tabloyu sizlerle, Adalet ve Kalkınma Partisinin Türkiye'yi getirdiği noktayı göstermek amacıyla paylaşıyorum."