Emekli maaşına zam tehlikeye girdi! Ankara'dan kara haberi verdi

En düşük emekli maaşına yapılacak artış için gözler TBMM'de ancak NATO Zirvesi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesi, yaklaşık 5,5 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin takvimini belirsiz hale getirdi.

En düşük emekli maaşı alan emeklinin 3 bin 552 liralık enflasyon farkı henüz yasalaşmadı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, zamlı maaşlarının temmuz yerine ağustos ayında ödenebileceği uyarısında bulundu.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM TEHLİKEYE GİRDİ!

TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 13,52 oranında zam yapılırken, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme henüz yasalaşmadı.

İktidarın hazırladığı düzenleme, 30 maddelik torba kanun teklifi içerisinde TBMM'ye sunuldu.

Teklifin 14 Temmuz'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi, ardından Genel Kurul'da kabul edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.

Bu süreç tamamlanmadan en düşük emekli maaşına ilişkin artış yürürlüğe giremeyecek. Süreçte sarkma olursa en düşükten maaş alan emeklinin zamlı ödemeleri tehlikeye girecek.

ANKARA'DAN KARA HABERİ VERDİ

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, NOW yayınında, yasal düzenleme tamamlanmadığı sürece en düşük emekli aylığı alanların zamlı maaşlarını temmuz ayında alamayabileceğini söyledi.

Erdursun, "SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 17,76 oranındaki enflasyon farkı emekli aylıklarına yansıtıldı. Ancak en düşük tamamlanan aylık olan 20 bin liranın artırılabilmesi için Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerekiyor." dedi.

Geçmiş yıllarda benzer gecikmeler yaşandığını hatırlatan Erdursun, emekli maaşı ödemelerinin 17 Temmuz'dan itibaren başlaması nedeniyle düzenlemenin bu takvime yetişmeyebileceğini belirterek, zamlı maaşların ağustos ayına sarkabileceğini ifade etti.

Erdursun ayrıca, hükümetin gerekli yasal düzenlemeyi daha hızlı tamamlaması halinde milyonlarca emeklinin belirsizlik yaşamayacağını söyledi.