Emeklilerden maaş zammı: Emekli artık yeni bir hükümet arayışına girmek zorunda

Emekli maaşlarına yönelik zam oranları tartışma yaratmaya devam ediyor. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde konuşan emekliler, açıklanan enflasyon verileri ve maaş artışı tekliflerinin hayat pahalılığını karşılamadığını belirterek geçim şartlarının giderek ağırlaştığını ifade etti.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları ve en düşük emekli aylığının 23 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme tartışmaları sürerken, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde emekliler tepkilerini dile getirdi.

Birçok emekli, temel gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek maaşların günlük yaşamı karşılamadığını söyledi. Emeklilerden biri, "Pazara giriyoruz, en ucuz ürünü arıyoruz ama yine de alamıyoruz. Elimiz boş çıkıyoruz" diyerek geçim sıkıntısını anlattı.

Başka bir emekli ise maaş artışlarının yetersiz olduğunu belirterek, "Verdikleri zam kendilerine olsun, biz zam istemiyoruz yeter ki geçinebilelim. Borçla yaşıyoruz, yetmiyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer emekli, pazarda alışveriş yapamadıklarını vurgulayarak, "Siftah yapamadan eve dönüyoruz. En düşük ürün bile çok pahalı. Üç poşet doldurup çıkmak artık hayal oldu" dedi.

Bir başka vatandaş ise maaşların artırılmasının tek başına çözüm olmadığını savunarak, "23 bin lira bile yetmez, normal geçim için en az 30 bin lira lazım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"KARDEŞİM BİZİ MAHVETTİLER"

Hükümete tepki gösteren bir emekli ise şöyle konuştu:

"Hayır efendim ne yeterlisi, bir kötü domates tarlada 5 lira işte ben 50 liraya alıyorum. Nasıl geçineceğiz biz bu şartlarda. Enflasyon ne sıfır biri, ne yüzde biri, kardeşim bizi mahvettiler. Buğday ektik 16,5 lira taban fiyat koydular, vatandaş alıyor 12 liraya. Kımıldayacak halimiz kalmadı bizim.

Yazık değil mi bu gariban köylüye, vatandaşa. Şu pazara bak bakalım kim var, sinek avlıyor herkes, alışveriş yapamıyorlar. Milletvekillerinin maaşlarının hepsini kessinler bir aylığına dağıtsınlar bakalım şu garibanlara o milletvekilleri duracak mı orada, durmazlar. Emekliyi öldürecekler bu emekli artık yeni bir hükümet arayışına girmek zorunda." (ANKA)