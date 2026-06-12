Emekli maaşına zam haberi milyonları heyecanlandırdı, bakanlık iktidar medyasını yalanladı

İktidar medyasında yer alan ve emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenleme yapılabileceği yönündeki kulis haberleri kısa sürede gündem olurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfedilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek söz konusu haberleri yalanladı. Böylece milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği olası zam tartışmaları yeniden belirsizliğe sürüklendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'li milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında ekonomi gündemine ve emekli maaşı zammına dair konuştu. AKP'lilerin büyük bölümünün emekli maaşları ile asgari ücrette artış yapılması yönündeki talepleri iletmesi üzerine Şimşek, topu Meclis'e attı.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ? MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLADI

Milletvekillerinin ilettiği yoğun talebe yanıt veren Bakan Şimşek, emekli aylıkları ve asgari ücrette geçmiş yıllara kıyasla önemli artışlar yaşandığına dikkat çekti. 2002 yılında en düşük emekli aylığının 40 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Şimşek, bugün bu tutarın yaklaşık 400 dolar civarında bulunduğunu ve asgari ücrette de benzer bir tablonun geçerli olduğunu belirtti.

Emekli maaşlarında yeni bir düzenleme beklentisine açık kapı bırakan Bakan Şimşek, sürece ilişkin yeşil ışık yakarak net bir mesaj verdi.

Emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenlemenin gündeme gelmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bu yönde bir karar alması halinde bunu kararlılıkla uygulayacaklarını ifade eden Şimşek, ekonomi yönetiminin adımlarını Meclis'in aldığı kararlar doğrultusunda şekillendirdiğini vurguladı.

İktidar medyasından Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Mehmet Şimşek şunları söyledi:

“2002’de en düşük emekli aylığı 40 dolardı, bugün 400 dolar civarında. Asgari ücrette de benzer bir durum söz konusu. Ama sonuçta emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa, biz uygularız. Biz ne yapıyorsak, Meclis’in aldığı kararlara göre yapıyoruz”

BAKANLIKTAN YALANLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından iktidar medyasının haberlerini yalanladı. Bakanlık, Şimşek'in bu ifadeleri kurmadığını iddia etti. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nde emekli maaşlarına ilişkin olarak Sayin Bakanımıza atfen yayımlanan haberler yansıtmamaktadır. Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir.

Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır.

Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK DESTEĞİNDE DEĞİŞİKLİK MESAJI

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise enerji faturalarındaki devlet destekleri oldu. Mevcut sübvansiyon sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Bakan Şimşek, devletin doğal gaz ve elektrik faturalarını yaklaşık yüzde 60 oranında sübvanse ettiğini, yani vatandaşın ödediği her 100 liralık faturanın 60 lirasını devletin karşıladığını açıkladı.

Bu sistemin değişmesi gerektiğinin altını çizen Şimşek, gelir durumu iyi olanlar ile gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşların ayrıştırılması gerektiğini söyledi.

Desteğin daha adil dağıtılması adına maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara daha fazla destek verilebileceğini belirten Şimşek, mevcut yapının değişmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.